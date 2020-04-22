DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildi

Ege Denizi açıklarında Ricter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, MUĞLA'nın Datça ilçesinde hafif hissesildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) sitesinden yapılan açıklamada bugün saat 09.05'te Ege Denizi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 9.23 kilometre derinliğinde meydana gelen Datça'ya 184 kilometre mesafedeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Datça sokaklarından görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla)

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3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da, süücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 takla atıp, ters döndü. Sürücü Muhammet D. (27), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet D., 34 AGG 922 plakalı otomobili ile evine gitmek için yola çıktı. Ata Bulvarı'ndan tali yola geçtiği sırada ise otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, savrularak 3 takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Muhammet D. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.