DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı

SAMSUN'da Sultan K. (66), oğullarının kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Huriye-Sabri Karadeniz çiftine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda, 3 çocuk annesi Huriye Karadeniz (44) hayatını kaybetti, eşi Sabri Karadeniz (48) ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan K.'ye küfür etti. Sultan K. de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine gitti. Sultan K., kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfür etti" dedi. Çıkan tartışmada, Sultan K., Sabri-Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı.

Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorguya alındı. Soruşturma sürüyor..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın yaşandığı yer

Adliyeden detaylar

Ağır yaralanan Sabri Karadeniz (fotograftakı)

Tayfur KARA/SAMSUN, -

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92 yaşında koronavirüsü yenip, taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki Hatice Aktürk, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlarla taburcu edildi.

Yüksek ateş, öksürük, halsizlik şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Nurettin Durak ve MS hastası Hatice Aktürk'e yapılan tahlil ve testler sonucu koronavirüs teşhisi konuldu. Durak ve Aktürk, 18 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kendisi gibi koronavirüs yakalanan torunu 23 yaşındaki Fırat Durak'ın da geçen 13 Nisan'da tedavisinin ardından taburcu edildiğini hatırlatan Nurettin Durak, "18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun bana çok iyi baktılar" dedi.

MS hastası olan Hatice Aktürk'te doktorlarına teşekkür edip, "Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda. Sağlıma kavuştum. Taburcu olmamın ardından kronik rahatsızlığım MS hastalığı nedeniyle evde izole olmaya devam edeceğim" diye konuştu. Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Uzmanı Dr. Okan Selendili de koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan iki hastalarını taburcu ettiklerini belirtip, "Evinizde kalın sağlıklı kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taburcu edilen Nurettin Durak ve Hatice Aktürk ile röp.

Durak ve Aktürk'ün alkışlarla taburcu edilmesi

Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Uzmanı Dr. Okan Selendili ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir camiinin kubbesine yuva yapan leyleğin boynuna poşet takıldı. Leylek boynunu takılan poşetten kurtulurken, o anlar görüntülendi.

Kartepe Emekevler Mahallesi'nde bulunan Emekevler Merkez Camiinin kubbesine leylekler yuva yaptı. Yiyecek bulmak için poşeti karıştırdığı tahmin edilen leyleğin boynuna poşet dolandı. Leylek boynuna dolanan poşetle yuvasına döndü. Leylek caminin kubbesinde boynunu sallayarak poşetten kurtuldu. O anlar kamera ile görüntülendi.