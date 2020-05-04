DHA YURT BÜLTENİ -5 - Son Dakika

Göle atladığı düşünülen gencin bıraktığı mektubunda Ahmet Kaya şarkılı not

ADANA'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen Muhammet K.'nin (29) otomobilinde "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not bulundu. Sualtı polisi tarafından bulguya rastlanmayan arama çalışmalarına ara verildi. Muhammet K.'nın suya atlamamış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri soruşturmayı çok yönlü devam ettiriyor.

Sarıçam ilçesindeki evinden dün çıkan Muhammet K., saat 23.30 sıralarında yakınlarına 'Ben artık yokum' diye mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınları polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), Muhammet K.'nin otomobilinin en son merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını saptadı. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede intihar notu bulundu. Notta, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği bazı şarkılardan bölümlerin de yer aldığı " Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" ifadelerin yazılı olduğu ortaya çıktı.

Köprüden atladığı düşünülen Muhammet K. Için Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı su altı polisi gölde gece saatlerinde arama yaptı ancak karanlık nedeniyle ara verildi. Bugün sabah saatlerinde aramalara tekrar devam eden sualtı polisi Muhammet K.'ye ulaşamadı. Aramalara tekrar ara verilirken polis ekipleri Muhammet K.'nin suya atlamamış olma ihtimalini de değerlendirerek soruşturmayı çok yönlü devam ettiriyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA

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13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2'nci kafeyi soyarken yakalandı

BURSA'da, sokağa çıkma yasağının son gününde kafede hırsızlık yapan A.C.A. (13), 1 saat sonra başka bir kafeyi soymaya çalışırken yakalandı. A.C.A., gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir kafede dün meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde A.C.A., kapalı olan bir kafenin kilidini kırıp, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsız, kafede bulunan kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak, kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri kafeye geldi. Ekipler araştırma başlatırken, A.C.A.'nın başka bir kafede de 1 saat sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi. A.C.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, A.C.A.'nın bir süre kafenin önünde etrafını kontrol etmesi, ardından da ön girişinde bulunan raylı kapının kilidini kırarak içeri girmesi ve kahve malzemeleriyle birlikte sadaka kutusunu çalması yer aldı. Görüntülerde, 3 dakika içerisinde kafeden çıkan A.C.A.'nın rahat tavırları dikkati çekti.

İDARİ CEZA DA UYGULANACAK

?A.C.A.'nın çocuk şubede sorgusu sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için idari ceza işlemi de uygulanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Derya EVREN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı

ANTALYA'da Seda İ. (31), kendisini darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Mehmet G.'yi (33) sırtından bıçaklayıp yaraladı. Gözaltına alınan Seda İ.'nin, daha önce de Mehmet G.'yi sokakta bıçakla kovaladığı ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Güçlü Sokak'taki 3 katlı sitenin giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Bir süre önce ayrılan ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G. ile Seda İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet G.'nin kendisini darbetmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mehmet G., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seda İ. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.'nin Mehmet G.'yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı. Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Seda İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisler detay

Bina dış plan detay

Olay yeri inceleme ekibi detay

Genel detaylar

Yaralı adamın fotoğrafından görüntü

Kadın Seda İ'nin fotoğrafı

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ ANTALYA,

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Karantina yurdundan 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' mesajı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan 138 kişi, Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, öğrenci yurdundan 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' mesajı verdi.

Almanya ve Moldova'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan günü ülkeye dönüşleri sağlanıp, Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda karantina altına alınan 138 kişi, 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekliyor. Her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirten karantinadaki vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, herkese teşekkür etti.

'KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ'

Almanya'dan Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Serkan Er (38), "Gerçekten inanılmaz imkanlar var. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Odamızda her şeyimiz var, yetkililere teşekkür ediyoruz. Herkesin görüşü farklı olabilir ama gerçek bir tanedir, bu hizmetleri görmemek nankörlük olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

'AVRUPA'DA BÖYLE BİR İMKAN YOK'

Almanya'da yaşadığını belirten Zekai Kamber (34), "Yapılan hizmetlerden dolayı herkese minnettarız. Türk milleti olarak yapılan bu hizmetlerle gurur duyuyoruz. Avrupa'dan geliyoruz ve Avrupa'da böyle bir şey yok, insana verilen değeri biz Türkiye'de gördük. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Moldova'ya eğitim için gittiğini ifade eden Abdullah Önver (20) ise, "23 Nisan'da Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptık. Şu an Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda misafir ediliyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Ramazan ayında olduğumuz için sahurumuzu ve iftarımızı odalarımızda yapıyoruz. Yetkililer yiyeceklerimizi odamıza getiriyor. Emeği olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurt odalarından detaylar

-Karantinadaki Zekai Kamber'in konuşması

-Karantinadaki Serkan Er'in konuşması

-Karantinadaki Abdullah Önver'in konuşması

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

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Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü

Zonguldak'ta kola aşeren 7 aylık hamile kadın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca polisten yardım istedi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde Aysun Kurak adlı 7 aylık hamile bir kadın kola aşerdi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan, polisten yardım istedi. Kadının yardım çağrısına duyarsız kalmayan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hamile kadına kola götürdü. Gördüğü ilgili karşısında mutlu olan Aysun Kurak, polis ekiplerine teşekkür etti.