DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak

ADANA'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'in Yunan donörü Andreas'ın yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs'ta yapılacak.

Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye götürülen minik Kuzey'in yapılan testlerinde Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın koronavirüs testlerinin dün negatif çıktığı öğrenildi. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak naklin 20 Mayıs'ta Adana'da yapılacağı bildirildi.

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ADANA,

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Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı

AZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan uçakla Ankara'ya getirildikten sonra Zonguldak'ta karantina altına alınan 360 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşayan 360 Türk vatandaşı, geçen 23 Nisan'da uçakla Ankara'ya getirildi. 360 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar bugün memleketlerine uğurlandı. Otobüslere binen vatandaşlara, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, vatandaşları sağlık sorunlarında hiçbir sorun olmadan memleketlerine uğurladıklarını söyledi.