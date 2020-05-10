DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik sürüyor

DİYARBAKIR'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 kentteki sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Diyarbakır'da sessizlik hakim. Sessiz bir güne uyanan kentin meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kalırken, dışarıda kısıtlamada muaf olan, basın mensupları, eczacılar, fırıncılar haricinde kimseye rastlanılmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamanın son gününde belediye bünyesindeki temizlik görevlileri boş meydan ve caddelerde temizlik çalışmaları yürütürken, güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarda dışarı çıkan vatandaşa kimlik sordu. İzin belgesi olmayanlara güvenlik güçlerince idari para cezası kesildi.