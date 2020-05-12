DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

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6 saat önce

Muş'ta sağlık ekipleri karantina bölgelerindeMUŞ'ta sağlık ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantina altına alınan yerleşim yerlerinde 7/24 esasına göre, gece-gündüz fark etmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

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Muş'ta sağlık ekipleri karantina bölgelerinde

MUŞ'ta sağlık ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantina altına alınan yerleşim yerlerinde 7/24 esasına göre, gece-gündüz fark etmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı Muş'ta, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalle ve mezra ile köyler karantina altına alındı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan yerleşim yerlerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yerleşim yerlerine olan giriş ve çıkışları kapattı. 14 gün süreyle karantina altına alınan yerleşim yerlerinde barikatlar oluşturarak sıkı tedbirler alan Jandarma ekipleri, sadece sağlık personellerinin girişine izin veriyor.

Güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı yerleşim yerlerinde ise her gün sağlık ekiplerince taramalar yapılıyor. Karantina altındaki yerleşim yerlerine ambulanslarla giden sağlık ekipleri, şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp, görülmediği soruluyor. Sağlık personelleri olarak 7/24 esasına göre gece-gündüz fark etmeksizin görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini belirten hemşire Seda Senemtürk, "Biz filyasyon ekibi olarak karantina bölgelerine, filyasyon çalışmaları yapmak için geliyoruz. Filyasyon, hastalığın kaynağını tespit etmek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır. Karantina bölgelerine gidip tespit ettiğimiz kişilerin ateşlerini ölçüyoruz, kaç formumuz var onları imzalatıyoruz. Kısacası bilgilerini alıyoruz. Bizde herkes gibi, bütün sağlıkçılarda olduğu gibi hafta içi, hafta sonu, gece-gündüz fark etmeksizin çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karantina altındaki Ziyaret Köyünden detaylar

-Karantina altındaki Yazla Köyünden detaylar

-Karantina altındaki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404'üncü sokaktan detay

-Mahalleye gelen sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinden detay

-Sağlık ekiplerinin jandarma ile diyalogundan detaylar

-Sağlık ekiplerinin mahalle içerisine giriş ve çıkışından detay

-Sağlık ekiplerinin mahalleden ayrılışından detay

-Hemşire Seda Senemtürk Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

ŞARKICI Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet etmişti. Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ni tercih etti. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği,  haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin dış plan dron görüntüsü

Hastanenin organ nakli merkezi görüntüsü

Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan görüntü

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: ANTALYA,

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Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de ruhsatsız bir işyerinde polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 17 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. İşyeri mühürlenirken, sorumlu olduğu tespit edilen Yüksel S.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriye Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit ederek harekete geçti. Adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, sorumlu olduğu belirlenen Yüksek S.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı. Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları, toplu halde bir arada bulundukları için 3.150'şer liradan toplam 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynadığı belirlenen 17 kişiden Ersin D.'nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Koronavirüs, Karantina, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:50 Kaynak: DHA


Son Dakika

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