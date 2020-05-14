DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

SİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişi yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci kısım girişinde meydana geldi. Serkan Alpsala yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile Mustafa Özdemir idaresindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Sebahattin Albay yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüde kamyonetin kırmızı ışıkta geçtiği ve otomobilin de hızla gelerek kamyonete çarptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görnütüler

-Araçların görüntüsü

-Güvenlik kemarasından kazka anı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=======================

Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyenin Hacet Parkı'nda gerçekleştirdiği yenileme ve düzenleme çalışmaları sona erdi. Karamanoğlu Mehmet Bey heykelinin de yer aldığı park, düzenlenen törenle açıldı.

Alanya Belediyesi 'nin yenileme ve düzenleme çalışmalarını yürüttüğü Hacet Parkı'nda çalışmalar sona erdi. Modern bir görünüme kavuşan, aynı zamanda süs havuzları, dinlenme alanları ve peyzaj alanlarının yanı sıra 13 Mayıs 1277 tarihinde "Bugünden sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda ve pazarda Türkçeden başka bir dil konuşmaya" fermanını yayınlayarak Türkçeyi resmi dil yapan tarihteki ilk hükümdar olan Karamanoğlu Beyliği Hükümdarı Mehmet Bey'in de heykelini barındıran park törenle açıldı.

'TÜRKÇEMİZİN YAŞATILDIĞI TARİHİMİZE YAKIŞIR BİR PARK OLDU'

Sosyal mesafe kuralları da gözetilerek düzenlenen açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ, Alanya Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, Türkçenin yaşatıldığı parkın açılışı için özel bir tarih seçtiklerini ifade etti. Başkan Yücel, "Bugün 13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Alanya'mıza kazandırdığımız bu muazzam meydanı, bu anlamlı gününün anısına Türkçeyi tarihte ilk kez resmi dil ilan eden Türk Hükümdarı Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı ile taçlandırıyoruz" dedi.

'GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye bakışına ilişkin de kısa bir bilgilendirme yapan Yücel, "Kadim dilimiz Türkçe, ilk kez 13. yüzyılda devlet yazışmalarında kullanılmaya başlandı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçemizin kaderi Konya çevresinde kurulan Karamanoğlu Beyliği Hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanıyla değişti. Karamanoğlu Mehmet Bey'in "Bugünden sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda ve pazarda Türkçeden başka bir dil konuşmaya" fermanı, Türkçenin devlet dili olması, gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmiştir. 743 yıl önce yaşanan bu tarihi hadiseyle Türkçe resmiyet ve itibar kazanmış, korunarak yok olmadan bugünlere kadar gelmiştir. Türk Dil Bayramı dolayısıyla Alanya Belediyesi olarak Türkçemizin yaşatılmasında çok önemli katkıları olan Karamanoğlu Mehmet Bey anıtını bu güzel meydanda Alanya halkımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

'HEM DİLİMİZE HEM TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

"Aynı zamanda, Anadolu Selçuklularından sonra Türkçeye çok önem veren Karamanoğulları beyliklerinin yönetimine giren Alanya'mızın tarihi mirasına da sahip çıkıyoruz" diyen Başkan Yücel, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık tarihiyle Türk dili, milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır, birliğimizin ve beraberliğimizin nişanıdır. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa 'nın ortasına kadar oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, diğer kardeş Türk ülkelerimizle kurulan güçlü bağların da temelidir. Türkçemiz birçok özelliğiyle kadim ve eşsiz bir dildir. Türk Dili 12 milyon kilometrekarelik coğrafyada kullanılmaktadır. Yaklaşık 220 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır. Türkçe 600 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dildir. Dünyada 7 binin üzerinde konuşulan dil bulunuyor. Bunlar arasında en çok konuşulan 14. dil Türkçedir. Altay dil ailesinin en büyük koludur. Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerindedir. En az bir ortaöğretim kurumunda Türkçe'nin öğretildiği 87 ülke vardır."

'DİLİMİZ, GÜNÜMÜZ KUTLU VE MUTLU OLSUN'

Yücel, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Böylesine zengin ve muazzam bir dili koruyarak yaşatan Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı ve beraberinde meydan düzenlememiz, dilimizin korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetin, Türk kültürümüze ve Türkçemize verdiğimiz önemin sembolüdür. Milli değerlerimizin nesiller boyu devam etmesi için çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize milli şuur bilincini anlatmak yaşatmak ve sosyal yaşamlarının bir parçası yapmak için tüm gayretlerimize çalışmalıyız bu vesileyle güzel Türkçemizi en doğru şekilde kullanmak, korumak ve yaşatmak dileğiyle 13 Mayıs Dil Bayramımız kutlu olsun. Karamanoğlu Mehmet Bey anıtımız Alanya'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından parkın ve heykelin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Açılıştan genel ve detay fotoğraflar

Adem Murat Yücel'in açıklaması

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,(Antalya)

=========================

Yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi olan Nalan Tüzen'in bir günü hastane çalışanlarınca kayda alındı. Koronavirüs sürecince sağlık çalışanlarının yanı sıra yoğun bakım hemşiresinin yaşadıklarını ve iş temposunu gösteren video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi görürken çok sayıda da destek mesajı aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluğu ve 1 günlük iş temposunu görüntüledi. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan evli ve 3 yaşında bir çocuk annesi olan Nalan Tüzen'in 1 günlüğüne yaşadıklarını aktaran video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı bir otelde kalan hemşire Tüzen'in sabah erken uyanmasından, işe gitmesine ve mesaide yaşadığı zorlukları ve ailesine olan hasreti görüntülerle anlatıldı.

Koronavirüs sürecinde günlük hayatında yaşadığı değişimi de anlatan Tüzen, "Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu Covid sürecinde bir takım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Bu süreçte yoğun bakım pandemi olarak planlandı. İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızın yoğun ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişleri gibi. Covid-19 hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Bu ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazları ve monitörlerinin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale ediyoruz. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sıkılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izlerde cabası" dedi.

EŞ VE ÇOCUK HASRETİNİ LARLA GİDERİYOR

Yoğun bakım hemşiresi olan Nalan Tüzen, mesai bitiminde ise ailesinden ayrı yaşadığı oteline dönerken, 3 yaşındaki çocuğunun fotoğraflarına bakarak, görüntülü cep telefonu görüşmesiyle hasretini gideriyor. Oğlunun fotoğraflarına bakarak özlem gidermeye çalıştığını anlatan Tüzen, "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hemşire Nalan Tüzen'in videosu

-Uyanması ve işe gitmesi

-Koruyucu kıyafet giymesi

-Yoğun bakım ünitesi

-Hastalara müdahalesi

-Solunum cihazları

-Hemşirelerin cihazları takip etmesi

-Maskeyi çıkarması ve yüzündeki izler

-Mesai bitimi oteline gitmesi

-Çocuğunun fotoğrafını öpmesi

-Çocuğu ve eşiyle görüntülü görüşmesi

-Eşi ve çocuğunun otel bahçesinde ziyareti

-Mesafeli olarak konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

==========================

Rusya dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 98 kişi, memleketine uğurlandı

RUSYA'dan getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 29 Nisan'da Rusya'dan getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu 'na bağlı Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 98 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testleri de negatif çıkması üzerine bugün otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Karantina süresi dolan Aybüke Tuana Öztürk, Rusya'da öğrenci olduğunu 14 gün önce ülkeye geldiğini ve karantinada kaldığını söyledi. Bu süreçte yurtlarda çok güzel bir ortamda kaldıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Siparişlerimize kadar aldılar sağ olsunlar. Çok rahat ve güzel bir karantina süreci geçti. Emeği geçen her kese teşekkür ederim. Odalarımız çok hijyenikti, gayet temizdi. Ekstradan bir temizliğe bile gerek duymadım. Bir kadın olarak öyle söyleyeyim. Yemekleri çok güzeldi. Her şeyinden memnundum yurdun. Hemşireler çok yardımcı oldu. Rusya'dan ülkemize gelmeyi çok fazla öğrenci istedi. Hiç bir şekilde bekletme olmadan sağ olsun devletimiz hemen bizi aldı. Diğer ülkelere göre bizim devletimiz çok çabuk bizi bekletmeden hemen aldı. Çok teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Yurttan tahliyelerin görüntüsü

-Vatandaşların valizlerini otobüslere taşıması

-Aybüke Tuana Öztürk röp

-Genel detaylar

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ AKSARAY

========================

Çatıda mahsur kaldı, niye çıktığını kimse anlamadı

SİVAS'ta 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Osman K.(33), burada mahsur kalınca itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Bilinci yerinde olmadığı görülen kişinin çatıya niye çıktığı anlaşılamadı.

Sivas'ta Eskikale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın üstüne çıkan Osman K. çevredekilerden inmek için yardım istedi. Bunun üzerine durum itfaiyeye iletildi. Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağılık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu binanın merdivenlerinden indirilmek istendi ancak çatı kapısının kilitli olması nedeni ile sonuç alınamadı. Polis ekiplerinin sorduğu sorulara anlaşılmaz cevaplar veren Osman K. için önce itfaiye brandası açıldı. Daha sonra ise itfaiye merdiveni devreye girdi. Merdiven ile çatıya kadar çıkan itfaiye görevlisi, Osman K.'yı yanına alarak aşağıya indirdi.

NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI

İtfaiye yardımı ile indirildikten sonar polis otosuna götürülen Osman K., çatıya nasıl çıktığı konusunda yöneltilen sorulara anlaşılmaz cevaplar verdi. Bilinci yerinde olmadığı anlaşılan Osman K., "Dün gece burda kavga oldu. Ben kaçtım binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım" gibi ifadeler kullandı. Bulunduğu binanın yan tarafında bir lokantada çalıştığı anlaşılan Osman K.'nın söylediklerinden polis ekipleri de bir şey anlayamadı. Osman K. işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.