DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 5

PKK, Şehit Demir'i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmişVAN'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer aldığı için PKK'lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

PKK, Şehit Demir'i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş

VAN'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer aldığı için PKK'lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi. Demir'in 3 ay önce de evinin duvarına 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü.

Özalp ilçesinde dün Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir'in ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı. Yıldırım Demir'in daha önce terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği, 3 ay önce de yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konulduğu belirtildi. Demir ailesinin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla yama yapmak suretiyle boyayarak kapattığı görüldü.

VEFA GRUBU'NDA YER ALDIĞI İÇİN DE TEHDİT ALMIŞ

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Yıldırım Demir'in yine örgütten tehdit aldığı belirtildi. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Demir'in Vefa grubunda olduğu için PKK'lı teröristler tarafından birkaç kez tehdit edildiği ifade edildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU'NUN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Yıldırım Demir, bugün ikindide yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

Bu arada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonlarının da devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

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Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Gözlerimin önünde eşimi ve oğlumu katlettiler

KONYA'nın Çumra ilçesinde, iki aile arasında çardakta bakılan köpekler yüzünden çıkan bıçaklı kavgada eşi Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat'ı (24) kaybeden Hatice Fırat (55), saldırıyı gerçekleştirenlerden Mehmet Zengin'in (54) serbest kaldığını, oğlu Mehmet Zengin'in (18) de tutuklandığını hatırlattı. Fırat, "Babası, eşimi, oğlu da oğlumu bıçaklayarak öldürdü. Oğlumun vücudunda 27 bıçak darbesi var. Bıçak darbelerini oğluma vahşice vurdu. Gözlerimin önünde katledildiler. Bu sıradan değil planlı cinayettir. Mehmet Zengin eşimi öldürdüğü halde nasıl serbest kaldı? Adalet istiyorum" dedi.

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 23.30 sıralarında, Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Emlakçı Erol Fırat ve oğlu Furkan Fırat ile komşuları Mehmet Zengin ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Zengin arasında, çardakta bakılan köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar, birbirine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan baba- oğul, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba Mehmet Zengin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğul Mehmet Zengin ise 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELLERİNDE TÜFEK, BIÇAK VE DEMİR SOPARLA EVİ BASTILAR

Gözü önünde eşini ve oğlunu kaybeden Hatice Fırat, yayladaki evlerinde yaklaşık 9 aydır oturdukları belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Karşı taraf da oraya geleli 1,5 ay oldu. Onlarla hiçbir görüşmüşlüğümüz yoktu. Aramızda olay gününe kadar herhangi bir husumet de yok. Olay günü iftarımızı açtık. Bizim çardağımızı bekleyen 3 tane köpeğimiz var. 3'ü de bağlı durur. Kimseye bir zararları yok. Saat 23.00 gibiydi. Dışarıdan bizim köpeğimizin sesi geliyordu. Oğlum arka tarafa gidip baktı, 2 dakika sonra eve gelerek, 'Bizim koyunu köpekler parçalıyor' dedi. Baktığımızda 5-6 tane köpek bizim köpeğimizi boğuyordu. Evden tüfeği aldılar ve babasıyla 2'si dışarı çıktı. Ben de arkalarından çıktım. Eşim köpekleri ayırmaya çalıştı ama ayıramadı. Eşim, oğluma ayrılmaları için 'Havaya 2-3 el sık' dedi. Oğlum da havaya doğru sıktı. Eğer suçsa bizim suçumuz bu sonra o köpekler gitti. Bizim köpeğimiz ölür, dediler. Eşim orada kaldı, biz oğlumla eve doğru geldik."

'BIÇAKLARI, SİLAHLARI, DEMİR SOPALARIYLA GELMİŞLER'

Oğluyla eve doğru geldikleri sırada gürültü duyduklarını belirten Fırat, "Evin önüne geldiğimiz zaman ben evin yanından bir şey almak için uzandım. Bu arada gürültülü bir şekilde bir araba ve kadın sesleri geliyordu. Biz onların geldiğini görünce tekrar eşimin olduğu tarafa yöneldik. Biz eşimin yanına varıncaya kadar baba Mehmet Zengin, eşimi koltuğunun altına almış boğazını sıkıyor, diğer eliyle de eşimi yumrukla darbedip, 'Öldüreceğim' diyordu. Ellerinde bıçakları, silahları demir sopalarıyla birlikte gelmişler" dedi.

'EŞİME SÜREKLİ, SENİ ÖLDÜRECEĞİM, DİYORDU'

Baba Mehmet Zengin'in, eşinin boğazını bir an olsun bırakmadığını öne süren Hatice Fırat, "Oğlu Mehmet Zengin'in elinde ise kocaman bir bıçak vardı. Ben zaten o bıçağı görünce çok korktum. Babasının bir elinde tüfek, diğerinde bıçak vardı. Hiç durmadan eşimi darbediyordu. Yanlarına varıp, 'Allah'ınızı, Peygamber'inizi severseniz biz buraya rızık için geldik, kavga için gelmedik. Bırakın' dedim. Eşim konuşarak halledeceğini düşünüp, bana 'Geri dur' dedi. Ama adam hiç durmadan bir elinde tüfekle eşimin boğazının sıkıyor diğer eliyle yumrukluyordu. 'Öldüreceğim seni' diyor. O 'Öldüreceğim' dedikçe benim aklım başımdan gitti. Eşimi bir tuttu, öldürünceye kadar bırakmadı. Kafamı öbür tarafa çevirdiğimde kadınlar ve oğul Mehmet Zengin Furkan'ı darbediyorlardı. Bizim elimizde lambadan başka hiçbir şey yoktu. Ben tekrar Erol'un yanına vardığımda Erol yere doğru yığılmaya başladı. Eşimi kurtarmak için baba Mehmet Zengin'in kafasına 2- 3 el lambayla vurdum. Bu sırada Erol altta yığıldı. Benim yüzüme de bir şeyle vurdular. Arkamdan da bana doğru bir şey salladılar" diye konuştu.

'OĞLUMU SÜREKLİ BIÇAKLIYORDU'

Oğul Mehmet Zengin'in, kendi oğlu Furkan Fırat'ı sürekli bıçakladığını ileri süren Hatice Fırat, "Baktığımda oğlum bu sefer benim karşı tarafıma gelmiş. Oğul Mehmet, oğlumu öyle bir bıçaklıyordu ki 7- 8 sefer bıçak darbesi saydım. Oğlumu sürekli bıçaklıyordu. Oğluma doğru koştuğumda oğul Mehmet, oğlumu bırakmıştı. Eşime baktığımda eşimin ağzından kanlar gelmiş, yerde uzanıyordu. Bu sefer tekrar onun yanına doğru koştum. Gözlerine baktım, ağzına baktım ki ölmüş" dedi.

'ADALET İSTİYORUM'

Baba Mehmet Zengin'in, eşi Erol Fırat'ı öldürdüğünü dile getirip, serbest bırakıldığını anlayamadıklarını belirten Hatice Fırat, "Baba Mehmet Zengin'i daha benim ifademi almadan nasıl serbest bırakırlar? Benim eşim ve çocuğumun kimseye bir zararları yoktu. Ama onlar tüm ailesini alıp, ellerinde tüfek ve bıçaklarla evimizi bastılar. Bunlar olayı planladılar. Benim bağlı köpeğimin üzerine gelip köpeklerini saldılar. Amaçları o merada kimseyi yaşatmamaktı. Bütün merayı kendilerine istiyorlardı. Onların asıl derdi, buydu. Bu sıradan bir olay değil. Bu önceden planlanmış bir cinayettir. Ben adalet istiyorum. Benim eşimi öldüren baba Mehmet Zengin'di. Babası, eşimi öldürdü; emretti oğlu da oğlumu öldürdü. Benim oğlum da 27 tane bıçak darbesi vardı. Oğlum yerde yatarken oğul Zengin, oğlumun karnına bıçak darbeleri vuruyordu. Öyle bir vuruyordu ki vahşi misin sen? İnşallah bu dünyada adalet yerini bulacak" dedi.

'1 KÖPEK YÜZÜNDEN 2 CAN GİTMEZ'

Köpek yüzünden hem eşini hem de oğlunu kaybettiğini belirten Hatice Fırat, "Benim yavrum öldürülürken, o çocuğun da annesi oradaydı. Bu adamlar cezalarını çekecek. Kimsenin evi bu kadar basit basılamaz. Ben senin köpeğini vursam bile 1 köpek yüzünden 2 can gitmez. Ölen benim köpeğim. Biz sadece havaya ateş ettik. Maksat köpek falan değil. Onların amacı bizi korkutup oradan kaçırmaktı. İnşallah eşimin ve oğlumun kanları yerde kalmayacak. 2'si de ettiğini çekecek. 'Ben yapmadım' deyip, işi oğlunun üzerine atmasın. Benim kocamı baba Mehmet Zengin öldürdü. Eşimin arkasından tutup, onu bıçaklayıp, öldürdü" diye konuştu.

Fırat ailesinin avukatı da baba Mehmet Zengin'in serbest bırakılmasına itiraz ettikleri öğrenildi.

Mehmet Zengin, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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