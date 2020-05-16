DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Van'da arazide 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Bilgeç Mahallesi'de uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

Behçet DALMAZ/VAN,

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Boğazı kesilen kişi tedaviye, arkadaşı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ali Tekkes(31), alkol aldığı arkadaşı tarafından boğazı kesilmiş halde götürüldüğü evinden, yakınlarınca hastaneye ulaştırıldı. Ağır yaralı Tekkes'i hastanede ziyarete gelen arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.Y., birlikte alkol aldığı Mehmet Ali Tekkes'i kanlar içeresinde evine götürerek, yakınlarından yardım istedi. Aile, boğazının kesildiğini fark ettikleri Tekkes için ambulans istedi. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Tekkes, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Bir süre sonra hastaneye gelen D.Y., polisler tarafından gözaltına alındı. D.Y., polise verdiği ilk ifadesinde, alkol aldıkları sırada Tekkes'in kendini bıçakladığını, engel olmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel harekat polisleri

Sokaklarda polisler

Evinin önündeki özel harekat polisleri

Olay yerindeki boş kartuşlar

Hastane önü

Ambulansın gidişi

Muzaffer Taş'ın hastaneden çıkması

Polis otosuna bindirilmesi

Haber: Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Manastırın yamaçları taş düşmelerine karşı çelik ağlarla örülüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

'BU SENE AÇILMASINI BEKLİYORDUK'

Maçka'da esnaf olan Merve Yaman bu yıl Sümela Manastırı'nın açılmasını beklediğini belirterek "Tadilatın uzaması bizi olumsuz etkiledi. Geçen yıl manastır açılmadığı için müşterilerimiz çok şikayette bulundu. Bu sene Sümela Manastırın açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs yüzünden şehre giriş çıkışlar yasaklandığı için bu yaz da pek bir umudumuz yok. Umarım bir an önce Manastır açılır biz de kazanç sağlarızö dedi.

Trabzon'a iş için gelen Okan Özkul, Sümela Manastırına en son 5 yaşında geldiğini belirten Özkul, "Manastır belki açık diye geldik. Ama bir süredir kapalı olduğunu öğrendik. Şu anda uzak bir noktadan manastırı izliyoruz. Manastıra 30 yıl önce gelmiştim. 5 yaşlarındaydım. O eski duyguları tekrar yaşamak istedim ama uzaktan bakmak biraz buruk oldu. Daha çok yaklaşmak isterdimö diye konuştu.

Turizm işletmelerinde çalışan Osman Kısa ise, " Sümela Manastırı'nda bulunan restaranlar da çalışıyordum. Tadilatın uzamasıyla şu an işsiz kaldımö ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sümela Manıstırından drone görüntüleri

-Manastırda dağcıların yaptığı tel kaplama çalışma detayları

-Maçka ilçe merkezinden detaylar

-Muhabir (Selay Saykal) anonsu

-Ziyaretci röportajları

-Maçka ilçe esnaf röportajları

-Sümela çevresi dağ görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL TRABZON

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Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor

KOCAELİ Gebze ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 4 ilçede bulunan yaklaşık 600 kuaför, berber ve güzellik salonu sahibi ve çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 600 berber, kuaför ve güzellik salonu sahibi ve çalışanına koronavirüs testi uygulanacak. Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini kabul etmeye başlayan ve her gün birçok müşteri ile temas etmek zorunda kalan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Verem Savaş Dispanserinde koronavirüs testinden geçecek. Her gün farklı mahallelerden berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları dispansere gelerek test olacak.

Yapılan çalışmayı anlatan Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kenan Çelik, "Bu Covid-19 süreci dünyadaki tüm ülkelerde yaşandı ve bizim ülkemizde de yaşanıyor. Bizler sektörde taşıyıcı olduğumuz için, birebir elle temas uygulayarak bir işlem yaptığımız için ilçe sağlık müdürlüğümüz ile önceki günlerde yaptığımız çalışma neticesinde bugün Gebze bölgesinde yani Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgesindeki esnaf arkadaşlarımızın Covid-19 testlerini yaptıracağız. Çünkü onların sağlıklı olmaları gerekir ki, hizmet verdiğimiz insanlar geldiklerinde arkadaşlarımızdan herhangi bir şey bulaşmadan bu süreci atlatabilelim. İş yerlerinde esnaf arkadaşlarımız gerekli hijyen kurallarını uygulamaktalar, ama kendilerini de korumaları gerektiğine inandığımız için arkadaşlarımızın Covid-19 testlerini yaptırıyoruz. Eğer hastalık bizde varsa, taşıyıcı durumuna düşmemek, başkasına bulaştırmamak için önlem amacıyla bu testleri yaptırıyoruz. Şu anda üyelerimiz arasında pozitif bir vaka yok. Biz 600 berber ve kuaför esnafımızın testini yaptıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dispanser önünde sıra bekleyen berberler

Oda başkanı Kenan Çelik ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Pideleri oynayarak servis ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir fırında şoförlük yapan Selahattin Bahça, şarkılar eşliğinde oynayarak evlere pide servisi yapıyor. Vatandaşlar ise çalınan şarkılara balkonlarından eşlik ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar, pide ve ekmek satışlarını vatandaşların evine giderek servis ediyor. Gemlik ilçesindeki bir fırında şoförlük yapan Selahattin Bahça ise, pide servisini eğlenceli hale getirdi. Kamyonetinden açtığı oyun havalarıyla oynayan Bahça, bu şekilde pide satışlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlar da çalınan müziklere balkonlarından eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen video içinse destek mesajları yağıyor.

Moral olması için böyle bir şey gerçekleştirdiğini kaydeden Bahça, "İşimi çok seviyorum. Sevdiğim için de insanlarımıza hizmet etmek ve neşelendirmek için bu oyunları oynuyorum. Çünkü insanlarımızın morale ihtiyacı var. 20 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü çocuklarımız da dahil, hangi mahalleye gitsek alkışlıyorlar. Tepkiler çok olumlu. Nereye gidersek gidelim olumlu tepki alıyoruz. Korna sesimi bile biliyorlar ve vatandaşlar benden bunu bekliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oynamasından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

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Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle, 15 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kayseri'de yasağın ilk günü sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yollarda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.