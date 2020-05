DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Uzmanından sıtma ilacı uyarısı: 'Koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel veri yok'

HİDROKSİKLOROKİN içeren ilaçların, koronavirüsten korunmada etkili olduğu yönündeki haberlerin ardından uzmanlardan uyarı geldi. Uzm. Dr. Hüsnü Yılmaz, "Bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten korunmak ve önlem almak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını açıklamasının ardından gözler sıtma ilacına çevrildi. Endokrin ve Metabolizma Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz, hidrosiklorokin hapının Türkiye'de koronavirüs enfeksiyonundan korunmak amaçlı kullanılmasının önerilmediğine dikkati çekip, "Ülkemizde ilacın kullanımı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış veya enfeksiyon şüphesi olan hastalarda kısa süreliğine olan bir ilaç. Ülkemizdeki genel yaklaşım, bu ilacın herkeste kullanımı değil sadece risk grubunda ve virüs şüphesi olan hastalarda kullanımı yönünde. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.

'REÇETESİZ SATILAMAZ'

İlacın hekim yazmadan kullanılmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz, "İlacın ülkemizde serbest satışı yok sadece yatan hastalarda hastane eczaneleri tarafından karşılanmakta olan bir ilaç. Bu ilacın reçetesiz satılması yasak. Ayrıca bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. İlacın kesinlikle hekim tavsiyesi ile kullanılması gerekiyor. Bu ilacın koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna yönelik bilimsel bir veri de kesinlikle bulunmamaktadır" diye konuştu.

'HASTALARDA RUTİN OLARAK UYGULANIYOR'

Koronavirüse yakalanan hastalarda uygulandığında önemli ve başarılı sonuçların görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hüsnü Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlaç normalde sıtma ve diğer romatizmal hastalıklarda kullanılan ve ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan bir ilaçtı. Koronavirüs hastalığında hidroksiklorokin enfeksiyona yakalanmış hastalarda kullanıldığında başarısı oldukça yüksek bir ilaç olarak ülkemizdeki tedavi protokollerinin vazgeçilmez parçası durumundadır. Bu ilaç, geçen 7 Nisan'dan bu yana koronavirüs hastalarında rutin olarak kullanılmaktadır. Temini konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır. Ülkemizde yeterince ilaç mevcuttur."

Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den Sivas'a getirilen 305 Türk vatandaşı arasında bulunan Funda Buga (46), 14 günlük karantina sürecini golden retriever cinsi 4 yaşındaki köpeği Zeus ile geçiriyor. Buga, "Görevliler Zeus ile yakından ilgileniyor. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Miami'den Sivas'a getirilen Türk vatandaşlarından Funda Buga ise ABD'den birlikte geldiği Zeus isimli köpeğiyle karantina sürecine başladı. Zeus, yurtta görevlilerin ilgi odağı oldu. Görevlilerin yakından ilgilendiği köpeğin her ihtiyacı karşılandı.

'İNANILMAZ BİR SEVGİYLE KARŞILANDI'

Köpeği ile birlikte Sivas'a karantina sürecini geçirmek için geldiklerini ve geliş süreçlerinde tüm ihtiyaçların görevliler tarafından karşılandığını söyleyen Funda Buga, "Su, sevgi, tuvalet ve gezdirilme ihtiyacı hemen göreviler tarafından karşılandı. Bagajlarımız steril edildi, biz sağlık kontrolünden geçtik, ateşimiz ölçüldü ve maskelerimiz değiştirildi. Otobüslere sosyal mesafeye dikkat edilerek oturtulduk. Zeus yine otobüste bana sarılarak yurda kadar geldi. Görevliler, 'Biz de seni bekliyorduk' şeklinde Zeus'u karşıladılar. Yurda bizim yerleşmemiz sağlanırken serbestçe dolaştı, polislerle ve sağlık çalışanlarıyla oynadı. İnanılmaz bir sevgiyle karşılandı. Bizi en uygun odaya yerleştirdiler, Zeusla beraber kalıyoruz. Bu kadarı gerçekten benim beklentimin de üstünde. Çünkü onun göreceği muamele benim için çok önemli. Yetişkin bir insanım, karantina sürecinde ben sabredebilirim ve irademi kullanabilirim. Kendime olumlu telkinlerde bulunabilirim, süreci atlatabilirim ancak bana ve başka insanlara muhtaç bir canlının böyle bir şansı yok. Dolayısıyla onun konforu mutluluğu benim için çok önemli" dedi.

'ÇOK KONFORLU YAŞIYORUZ'

Karantina sürecinde köpeği Zeus'un mamasına kadar her ihtiyacının düşünüldüğünü belirten Buga, "Giriş katında Zeus'un kolayca dışarı çıkabileceği bir odaya yerleştirildik. Odaya girdiğimizde Zeus'un maması ve mama kapları bile düşünülmüş. Her şey hazır edilmiş. Karantina boyunca odadan çıkmam yasak, dolayısıyla Zeus'un tuvalet ihtiyacı için göreviler sabah ve akşam gelip alıyorlar onu. Tuvaletini yaptırıp, onunla oynayıp fotoğraflar çektirip geri getiriyorlar. Zeus'la ilgili ekstra ihtiyacım olursa her zaman söyleyebiliyorum. Açık söylemek gerekirse buradan gitmesem de olur, harika bir durumdayız. Çok konforlu yaşıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz, ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.