DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-5

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti (1) Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ-5, System.String[]

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti (1)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin 2020 yılı Mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR - DHA

=============================

Nemrut'ta hem doğa yürüyüşü yaptılar, hem de karlı pekmez yediler

BİTLİS'te doğaseverler, merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yer yer karlı olan Nemrut Krater Dağı'na, doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Krater Dağı'na yürüyüş yapan doğaseverler, mola verdikleri bölgelerde pekmezli kar yemenin zevkini yaşadı.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde hava sıcaklıkları 35 derecinin üzerine çıkarken, Bitlis'te kar manzaralarına rastlamak mümkün. Bir grup doğasever de karlı bölgelerde yürüyüş yapmak için Bitlis ile Tatvan ilçesi arasında kalan Nemrut Krater Dağı'na doğa yürüyüşü düzenledi.  Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'na trmanan doğaseverler, kar üstünde verdikleri molalarda yanlarında getirdikleri pekmezi karla birleştirip, bölgede 'karsambaç' denilen karışımı yiyerek doğanın tadını çıkardı.

Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, 100-150 kişi ile yapmayı planladıkları doğa yürüyüşünü koronavirüs nedeniyle 7 kişi ile yaptıklarını söyledi. Nemrut yürüyüyüşünü geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Koronaviris nedeniyle yürüyüşümüzü sınırlı sayıda kişi ile yaptık. Ayrıca tam kıvama gelmiş olan karlı pekmez yemenin zevkini yaşıyıp, sporumuzu yaptık. Yılın her ayı farklı güzellikler sunan Nemrut'u herkesin görmesini istiyoruz. Nemrut'ta Haziran ayının sonlarına kadar kar bitmez. Aynı zaman Adilcevaz'da bulunan Süphan Dağı ise sürekli karlı "dedi.

Kulüp üyelerinden Fahriye Levent ise, yürüyüş boyunca büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karı birleştirip yedik. Bunu her yıl yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüsten dolayı biraz geç kaldık. Bütün doğaseverleri de bölgeye bekliyoruz" diye konuştu.

Kenevir, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı         
15:40
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor         
14:25
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak         
14:25
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 18:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]