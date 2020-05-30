DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Siirt'te, 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

SİİRT'te Herekol Dağı bölgesinde dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesindeki Herokal Dağı bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristlerin bulunduğu bölgede patlama anları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Suriye'ye askeri sevkiyat

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı.

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Obüs ve askeri araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi