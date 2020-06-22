DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada

ANTALYA Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'in müvekkilleri Zeynep Ezgi Kaya, rödovans (maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi) ile Milas'ta işlettiği boksit madenine, ruhsat sahibi tarafından alınmadı. 2 avukat da 17 Haziran günü, Milas Kaymakamlığı görevlileri ve Kaya ile birlikte maden sahasına gitti. Avukatların tutanak tuttukları sırada ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi İdris K., tehditler savurup, küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine tartışma çıktı. İdris K.'nın oğlu Erdi K. da aracının bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'e ateş etti. Maden sahasında bulunan Mühendis K., saldırıyı cep telefonu kamerasına kaydetti. Avukat Merve Özer, can havliyle cep telefonundan polisi arayarak, yardım istemeye çalıştı. Ancak Mühendis K., avukatın elindeki telefonu alıp yere fırlattı. Erdi K., saldırıdan bir aracın arkasına gizlenerek kurtulmaya çalışan Ahmet Onaran ve Merve Özer'e 4 el ateş etti.

Saldırıdan yara almayan avukatlar, Erdi K., İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, 18 Haziran günü adliyeye sevk edildi. Erdi K. tutuklanırken, İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AVUKATLAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Avukat Ahmet Onaran, müvekkili Zeynep Ezgi Kaya'nın, rödovans sahibi olarak ruhsat sahibi tarafından boksit maden işletmesine alınmadığı anlattı. Yapılan müracaat sonunda saat 14.00-15.00 civarında Milas Kaymakamlığı yetkililerince kanunun uygulanması amacıyla boksit madenine geldiklerini belirten Onaran, "Her şey başlangıçta çok normaldi. Usul gereği öncelikle müracaatçıların talepleri ve beyanları ifade şeklinde alınırken gerginlik yaşandı. Ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi Erdi K. hızla arabaya gitti. Erdi K. oradan bir pompalı tüfek aldı. Hedef gözetmeksizin üzerimize doğru ateş etti. Mühendis K., meslektaşım Merve Özer'in elindeki telefonu zorla elinden aldı, daha sonra fırlattı. Kaymakamlığın resmi tutanaklarını almaya çalıştılar. Merve Özer'e sandalyeyle vurmaya çalıştılar. Engellemeye çalıştık. Avukat olarak hukuku, şehir haydut ve eşkıyalarına teslim etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştuk.

'VURULMAMAMIZ TAMAMEN ŞANS'

Avukat Merve Özer, silahların patlamasıyla korktuklarını belirterek, "Şahıslardan biri üzerime ilerleyerek telefonumu gasbedip fırlatıp attı. O sırada havaya kalkan sandalyeyi gördüm. Bana vurmak için kaldırılmıştı. Oradakiler engellemeye çalıştı. Silah patladı ve tamamen üzerimize hedef alınmıştı. Vurulmamamız tamamen şans eseri oldu" dedi.

HEM KADINA HEM DE HUKUKA SALDIRI

Atılan kurşunların sadece kendilerine değil avukatlık mesleğine atılan bir kurşun olduğunu belirten Merve Özer, "Çok korkunç bir olaydı. Orada onlarca erkek olmasına ben hedef alındım. Çünkü kadın daha güçsüz algısıyla benimle mücadele edebileceğini, benim üzerimde gücünü kullanabileceğini düşündü. Hem kadına hem de hukuka yapılmış bir saldırı söz konusudur" diye konuştu.

ŞİDDETE BARODAN TEPKİ

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, meslektaşlarına yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Balkan, "Avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki sürüyor, önlenemiyor. En son iki meslektaşımız görevlerini yaparken, 4 kişi tarafından hem tehdit edildi hem de saldırıya uğradılar. Ne yazık ki yalnızca pompalı tüfekle meslektaşlarımızın üzerine ateş eden şüpheli tutuklandı. O şüpheliyi azmettirenler, suçu işleyen diğer kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu bizim açımızdan asla kabul edilemez. Bu avukatlara, barolara, savunmaya yönelik bir saldırıdır. Gerekli bilgi ve belgeler toplanacak. Baro yönetimi olarak soruşturma dosyasını ve ileride açılacak kovuşturma dosyasına müdahil olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(güvenlik kamerası)

Boksit maden ocağında avukatlara yapılan saldırı

Bir kişinin pompayı tüfek ile ateş etmesi

Kurşunun toprağa isabet edip toz kaldırması

Avukatlar ile görevliler arası arbede

Araçlarına binip kaçma anları

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Avukat Ahmet Onaran ve Merve Özer'den detay görüntüler

Bilgisayarda görüntülerin incelenmesinden detay

Av. Ahmet Onaran'ın röportajı

Av. Merve Özer'in röportajı

Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan'dan detay

Av. Polat Balkan'ın röportajı

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (3)

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: EKİPLERİMİZ GECE BOYU ÇALIŞTI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selin vurduğu bölgelerde inceleme yaptı. AFAD yetkililerinden bilgi alan Çataklı, kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Çataklı, arama- kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Dün saat 18.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığını kaydeden Çataklı, "Bursa'mızın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde hasara yol açtı. Özellikle bulunduğumuz yerde 2 köyümüzde can kayıplarına yol açtı ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı tesislerin etkilendiğini de biliyoruz. Saydığımız ilçelerin tarım arazilerinde de hasarlar oluştu. Dün akşam da olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile gelmiştik. Sayın bakanımız olay mahallinde incelemeler yaptıktan sonra Kestel Belediyesi'nde toplantı gerçekleştirmişti. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda gece boyu yaptığımız planlamalar çerçevesinde bütün ekiplerimiz çalıştıö dedi.

'NÖBET SİSTEMİYLE ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

Arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri de paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"Dün akşam Dudaklı Mahallesi'nde 21 yaşında bir engelli vatandaşımız hayatını kaybetmişti, Kırsal Kayacık Mahallesi'nde de şu ana kadar maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Öncelikle kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Halen şu andaki bilgiler ışığında 1 vatandaşımızı arama- kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda arama- kurtarma çalışmaları başlamıştı. Şu anda dere yatağının muhtemel bölgesi 450 metrelik mesafelerle 4 alana ayrıldı ve her birine 28 kişiden oluşan arama- kurtarma personeli görevlendirildi. Bunun dışında da çevrede arama yapmak üzere 200 arama- kurtarma personeli halen dere yatağı ve çevresinde çalışmalarını devam ettiriyor. Hem bunda AFAD personelimiz var, Bolu ve Kocaeli'nden gelen jandarma arama- kurtarma personelimiz var, sivil toplum kuruluşlarımızdan personel var. Nöbet sistemiyle planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar."

Kırsal mahallelerde selin getirdiği malzemelerin bulunduğunu ve hem evlerinin girişine hem de sokaklara yığıldığını kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, sorunun çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 74 araç ile görev yapıldığını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Önemli konulardan birinin de hasar tespiti olduğunu vurgulayan Çataklı, "3 aşamalı olduğunu düşünmek lazım; bir tanesi konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz koordinesinde devam ediyor. Şu anda 12 ekip ile 24 kişi bu iş için çalışıyor. Tarım hasarları konusunda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzce 26 ekip 52 kişiden oluşuyor ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bir de konutlar içerisindeki eşyaların hasarları var. Onun için de defterdarlığımız koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor. İşin psikososyal yönü de var. Aile bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 12 ekip 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarımızla görüşerek, çalışma yürütüyorö dedi.

500 BİN LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

İlk anından itibaren Türk Kızılayı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gayret gösterdiğini söyleyen Çataklı, ayrıca Türk Kızılayı koordinesinde hijyen malzemeleri dağıtıldığını ve dağıtıma devam edileceğini dile getirdi.

Çataklı ayrıca vatandaşın zararlarının ortadan kaldırılabilmesi, bir an önce hayatlarının normalleştirebilmesi amacıyla hasar tespitleri sonucunda ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 500 bin liralık acil yardım ödeneğinin valiliğe gönderildiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

BAKANLAR SOYLU VE PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin afet bölgesine geleceği ve selden etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret edeceği öğrenildi.