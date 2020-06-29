DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla dolduİZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu.

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla doldu "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı İZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na 200 mesafedeki yoldaki kapkara atık sular vidanjörlerle tahliye edildi. Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Patlayan borudan tonlarca atık su, dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu. Atık su nedeniyle etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi. Trafiğe kapatılan yol 4 saat sonra tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir

Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı

Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı

Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu

29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları

Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor