DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

3 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

AĞRI'nın Patnos ilçesinde bir kaç hafta önce dünyaya gelen 3 yavru köpeğin ayakları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

Olay Patnos ilçesi Çay Mahallesi'nde ağaçlık bir alanda meydana geldi. Bahçede gezen vatandaşlar, 3 yavru köpeğin ön ayaklarından birinin vahşice kesilerek kaderlerine terkedildiğini gördü. Tek ayakları olmadığı için güçlükle yürümeye çalışan köpekler zaman zaman dengelerini koruyamadıkları için düştü. Büyük acı yaşayan köpekleri görenler, göz yaşlarını tutamadı. Olaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını istedi.