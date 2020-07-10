DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknede bulunan 3 ceset Row cihazı ile çıkarıldı, sayı 16'ya yükseldi

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yapılan çalışmayla da yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürdürülürken, batan teknede bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler Row cihazı ile çıkarılırken, şu ana kadar çıkan cesetlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 2 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için dün Van Valiliği'nde değerlendirme toplantısı yapılıp cesetlerin Row cihazıyla çıkarılmasına karar verildi. Row cihazı ile yapılan çalışmada bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkan bu cesetlerle birlikte sayının 16'ya yükseldiği belirtildi. Bugün de aynı bölgede sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlandı. Yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin Row cihazı ile çıkarılması için yapılan çalışmalar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Teknenin gelişi

-Cezalerin bottan indirilemsi

-Cezaze torbasına konulan cesedin cenaze aracına konulması

-Detaylar

-Tekneler

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' şifrelerini kullanmış

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu 'tel kadayıf' ve 'çay' olarak şifreledikleri ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu satışı yapan 40 şüpheliyi belirledi. Torbacılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, polisin takibine takılmamak için '20 liralık tel kadayıf getir', 'Çay içmek ister misin?' diye şifreli konuştukları belirlendi.

Takibin ardından adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, 8 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.