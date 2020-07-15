DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uyuşturucu maddelerin bulunmasıApartta yapılan aramada bulunanlarŞüphelilerin adliyeye getirilmesiFiliz Kuzgun'un K.Ö.'yle tartışmasıFiliz Kuzgun'un açıklamasıZeynep Sav'ın gözaltına alınması
Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
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Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı
VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından çalışmalar sürüyor. Toplam 33 kaçak göçmenin cansız bedeninin çıkarıldığı Van Gölü'nde, çalışmalara bugün yeniden başlandı.Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Özel ekiplerin ROW cihazlarıyla tespit edip görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Şu ana kadar karaya vuran ve teknenin içinden çıkarılan ceset sayısı 33'e yükselirken, dün durum değerlendirmesi ve cihazların bakımı için yapılmayan çalışmalara bugün yeniden başlandı. Teknenin tespit edildiği Çarpanak Adası açıklarına gelen Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma İç güvenlik Timleri, cihazları tekneye yükleyerek, bölgeye doğru hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tekneye binen ekipler-Cihazların tekneye bindirilişi-Teknede ekipler-Genel detaylar-Teknenin bölgeye doğru gidişi
Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,
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Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor
ŞIRNAK'ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik dün başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor. Teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, tespit ettiği birçok mağara sığınak ve barınağı imha etti.İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 58 komando timi, 12 jandarma Özel Harekat timi, 12 Polis Özel Harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 timden oluşan bin 485 personelin katılımıyla 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor.Dün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un duyurusuyla başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın bombacısı olarak bilinen ve 5 sivilin şehit edildiği saldırının sorumlusu 'Ali Şer' kod adlı terörist Osman Durmuş, silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, el yapımı patlayıcılar tuzaklanan birçok mağara, sığınak ve barınak da tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildi.2 YILDA 8 BÜYÜK OPERASYONLA PKK'YA DARBE
Şırnak'ta, 2019-2020 yıllarında 8 büyük operasyonla örgüte darbe vuruldu. 18 Ağustos 2019 Hakkari Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde başlayan 'Kıran-1' operasyonu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında 'Kıran-2' operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesini kapsayan Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kıran-3' operasyonu, 11 Kasım'da Faraşin bölgesini kapsayan Şırnak-Hakkari-Van hattında 'Kıran-6' operasyonu, 20 Aralık'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonu, 30 Ocak 2020'de, 'Kapan-5 Gabar' Operasyonu, 1 Mart'ta Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu tamamlandı. Dün itibarıyla başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu ise sürüyor. Bu operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.