DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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Selimiye Camii'nde, 'sosyal mesafeli' bayram namazı EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.

Selimiye Camii'nde, 'sosyal mesafeli' bayram namazı EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı. Tarihi camide bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii'nde, bayram namazı koronovirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Yaklaşık 8 bin kişinin birlikte namaz kıldığı tarihi cami içinde ve avlusunda, halıların üzerine görevliler tarafından 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketi konuldu. Namaza gelen cemaat sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu. Namaz öncesi ve sonrası cami görevlileri vatandaşı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Kısa sürede tarihi cami içi dolunca, vatandaş cami avlusunda ve bahçesinde seccadelerini sererek bayram namazını kıldı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:06

Kaynak: DHA

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