DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD alınan verilere göre, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.02 kilometre olarak ölçülen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

Ayrıca gelişmelerin takip edildiği kaydedilirken yapılan bir sonraki açıklamada "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

MALATYA

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Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı

MUŞ'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı pusuya düşürerek şehit eden, eşini de yaralayan terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın otomobiliyle pusuya düşürülerek şehit edildiği ve eşi Funda Kulaksız'ın yaralı kurtulduğu saldırının, yapılan istihbari çalışmalar sonunda 13 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Terör örgütü üyesi şüphelilerden 3'ü farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilirken, bir teröristin Suriye'de PKK/KCK/ YPG saflarında olduğu ortaya çıktı. 9 şüpheliye yönelik ise Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, hain saldırının gerçekleştirildiği 27 Temmuz gününün 5'inci yılında, operasyon yaptı. Şüpheliler kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise dün adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklandı. 3 şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MUŞ

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Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021'in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı. Tiyatroyu 1600 yıl sonra yeniden seyircilerle buluşturacaklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen Antik Kent, şehre gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Celal Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 2 bin 200 yıllık tiyatroyu, 2021'in Mart ayında tamamlayarak 1600 yıl sonra tekrar seyircisiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden olan Laodikya Kilisesi'nin çatı projesinin de tamamlandığını hatırlattı.

Laodikya Antik Kenti'nin Batı Anadolu'nun ve Anadolu arkeolojisinin en önemli metropol kentlerinden birisi olduğunu vurgulayıp, "Laodikya iki tane tiyatrosu, Anadolu'nun en büyük stadyumu, dört tane devasa hamam yapısı, beş tane agorası ve bunun yanında tapınakları olan bir kent. MS. 400 itibariyle de Hıristiyanlık alemi için çok önemli bir din merkezi ve Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden 7'nci kiliseye sahip. Bizim özellikle, Laodikya Kilisesi ile ilgili projeyi tamamlamamızın arkasından, çok ciddi olarak hem Denizli turizmi için hem de ülkemiz turizmi için büyük artışlar kaydedildi" dedi.

2021'İN MART AYINDA TAMAMLANACAK

Antik kentteki batı tiyatrosunda başlattıkları çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Anadolu'da görülmemiş bir sistemle 2.5 yılda bu tiyatronun kullanıma açılmasını sağlayacağız. Şu an da tiyatroda hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Mart 2021 yılı sonuna kadar sürecimiz var ve biz Mart 2021 sonuna kadar taahhüt ettiğimiz projenin tamamını rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bu tiyatronun kullanıma başlanması ile her şeyden önce 2200 yıllık bir tiyatroyla Denizli ve ülkemiz halkı buluşacak. Bu tiyatro, geçmişten günümüze birçok verinin ortaya konduğu çok önemli bir sanat yapısıdır. Bu yapı yaklaşık olarak M.S. 400'den itibaren özelliğini kaybediyor. Ancak yapılacak çalışmalarla tiyatro 1600 yıl sonra tekrar eski özelliğine kavuşacak" diye konuştu.

RESTORASYONUN YÜZDE 90'I ORİJİNAL MALZEMEYLE YAPILDI

Bu tiyatronun bitmesiyle turizm akışında çok önemli artışlarının olacağını ifade eden Şimşek şöyle konuştu:

"Bu tiyatronun bitmesiyle 'Europa Nostra' gibi çok önemli bir ödül alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu tiyatrodaki restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Tiyatrodaki arkeoloji çalışmaları bilimsel verilere oturtularak devam ediyor. İkinci etapta sahne binası yapılacak. Bu ayrı bir proje ama sahne binasının henüz daha yapılmamış olması tiyatronun sosyal aktiviteler için kullanılmasına engel değil. Umarım bu da bitince daha önemli bir verinin ortaya konması sağlanmış olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Laodikya Antik Kenti'nde drone görüntüleri-Antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarından detaylar-Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Celal Şimşek'in açıklaması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Emekli madenci ilginç maskesiyle ilgi odağı oldu

ZONGULDAK,- ZONGULDAK'ta, emekli maden işçisi Rıza Köroğlu kendi tasarladığı sadece gözlerini açıkta bırakan maske ile ilgi çekti. Rıza Köroğlu, "Ben kendimi korumaya bakıyorum. Herkes kendi canından sağlığından sorumlu" dedi.

Emekli maden işçisi Rıza Köroğlu, koronavirüs salgınına karşı kendi maskesini tasarladı. Köroğlu, şapkasına diktiği bezin göz deliklerini ince plastikle kapattı. Köroğlu, taktığı maskesiyle kent merkezinde halkın dikkatini çekti. Koronavirüse karşı halkın gerekli tedbirleri almadığı için bu şekilde maske takmaya karar verdiğini söyleyen Köroğlu, herkesi tedbirlere uymaya davet etti. İnsanların kendisine güldüğünü fakat bunu kendisini korumak için yaptığını anlatan Köroğlu, şöyle dedi:

"Bunu ben kendim diktim. İki saatte zor yaptım. Evde iki tane daha var. Maske beni boğuyor. Bende bunu yaptım. Evde çıkarırım bir tek. Çay içersem de böyle içiyorum. Dışarıda çay içmemeye de dikkat ediyorum. Bu yıkanacak şimdi yarın ötekini giyeceğim. Bu beni bunaltmıyor. Güneşten de koruyor hem de tehlikeden koruyor. Çok hasta olanlar var diye duydum. Ben kendimi korumaya bakıyorum. Herkes kendi canından sağlığından sorumlu. Çay içiyorlar 5-6 kişi bir araya gelerek. Adama söylüyoruz ama 'boşver' diyor bana. Herkes kendini korumalı."