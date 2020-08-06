DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Konacık Mahallesi, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Ortakent Mahallesi yönüne giden Berkant Gürleyen'in (25), kulandığı 67 AB 700 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam direğine çarpıp, alev aldı. Otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ile yanındaki  Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı. Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Otomobilin sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kendisine dün Denizli'deki bir galeriden ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü-Yaralıların yerde yatarken görüntüsü-Berkan Gürleyen'in fotoğrafı-Genel ve detay görüntüler-Kaza anları kamerada Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ BODRUM, (Muğla)

=========================

Koronavirüsten 26'sı hekim, 52 sağlık personeli hayatını kaybetti

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de şu ana kadar 52 sağlık personelinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bunlardan 26'sının hekim olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsle mücadelede basit önlemlerin yeterli olabileceğini, ancak pandeminin başından bu yana fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmadığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Vaka sayısının bu aylarda beklediğimiz düzeye inmemesinden bunu fark ediyoruz. Bu düzeylerin inmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı sonbahar ya da kış mevsiminde daha yoğun bir hasta profiliyle karşılaşacağımız anlamına gelebiliyor. O nedenle bu aylardaki önlemler, bu basit önlemlerin çok ciddi sürdürülmesi önemli. Bu önlemleri aslında toplum biliyor, öğrendi, çok vurgulanıyor. Medyanın burada çok ciddi katkısı var. Fakat uygulamakta bir şekilde imtina ediliyor. Şu ana kadar 52 sağlık personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 26'sı hekim. Hekimler ve sağlık çalışanları ciddi bir uğraş veriyor. Bu basit önlemleri hiç bir zaman göz ardı etmeden sürdürmekte yarar var" diye konuştu.DÜNYADA DURUM CİDDİDünyada da aynı problemin ciddi şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Buna ilişkin veriler de var. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin haftalık olağan toplantılarında ya da değişik alanlarda paylaştıkları veriler var. Burada olayları en az zararla atlatabilmek önemli. Sayıların düşmesine katkıda bulunabilmek çok önemli. Lütfen tekrar dikkat edelim, bu kuralları yerine getirelim, aksi takdirde bu olumsuz durum bizi ciddi bir şekilde sarsabilir" dedi.HASTALAR ANTALYA DIŞINDANProf. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yaz tatili için tercih edilen yerlerin başında Antalya ve çevresinin geldiğini, kentteki olguların önemli bölümünün kent dışından gelen vakalar olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Birkaç pozitif hastayla devam ederken Antalya dışından gelen hastalarla bu sayıların artış gösterdiğini, yatış oranlarının arttığını gözlemledik. Bu nedenle geçmişte birtakım kısıtlamalar vardı ve bunların katkısı oldu. Dikkat etmek gerekiyor, güzel bir tatil kenti, insanların gelmesi de doğal. Bu önlemlerin herkes tarafından yeterince uygulanmasının ciddi bir yeri var. Maske, mesafe, temizlik gibi kuralları her zaman hatırda bulundurmak gerekiyor. Antalya aslında nüfus olarak bakıldığında hastalık oranı olarak çok geri sıralarda. Bu bizim için avantaj ama dışarıdan gelen olguların olumsuz yansıyabileceğini de düşünmek mümkün."NİŞAN VE DÜĞÜNE DİKKATToplu yapılan birtakım etkinliklerin de vaka artışında ciddi etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, "Asker uğurlamaları, nişan ve düğün gibi törenler gördük. Bir araya gelme ve insanların bir anda birçok ciddi önlemi almadığını gördük. Bunlar da sayıların artmasında ülke çapında katkıda bulunuyor. Şimdi ağustos ayındayız, Türkiye için bu aylarda hastalığın iyice düşmesi öngörülüyordu. Çünkü Türkiye kuzey yarımkürede ve güney yarımküre şu anda daha fazla sorunlu kesim" diye konuştu.AŞI 2021 YILINDA MÜMKÜNAşının önem kazandığını, yaklaşık 150 ayrı grubun aşı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "En yakın olarak aşının kullanıma girmesi 2021 yılının başlarında mümkün olabilir. Fakat o zamana kadar, aşılar en azından klinik kullanıma girene kadar, ciddi bir şekilde önlemleri yerine getirmek önemli korunma vasıtası olarak görülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------RÖP: Prof.Dr. Ata Nevzat Yalçın ile röportaj

HABER -KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

==========================

İzmir'de protokolün katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla işyerleri denetlendi. Kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Köşger, "Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün (Çarşamba) sosyal medyadan "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" açıklaması yaptı.Paylaşımın ardından Bakanlık tarafından 81 il valisine 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında İzmir Balçova ilçesinde, bugün saat 10.00'da denetimler yapıldı. Denetime İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindekiler katıldı. Köşger ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi'ndeki restoran, kafeterya, fırın ve berber gibi bir çok işyerlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Vali Köşger, girdiği iş yeri sahiplerinden bilgiler alırken, müşterilerle de sohbet etti. Kahvaltı yapan vatandaşlara 'Afiyet olsun' diyen Vali Köşger, o sırada maskesi takılı olan vatandaşa 'Kahvaltı yaparken maske takmaya gerek yok' diyerek takıldı.Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Köşger, yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Vali Köşger, "Süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyoruz. Yeni normalleşme sürecine daha iyi riayet etmeliyiz. Ancak biraz hızlı şekilde normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. İzmir bir turizm merkezi. Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Valinin gelişinden görüntü-Denetimlerden görüntü-Heyetten görüntü-Vali Köşger açıklama görüntüsü-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

=========================

Kayseri'de vali ve belediye başkanından 'koronavirüs' denetimi

Kayseri'de, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vali Günaydın, "Bugünkü amacımız, vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız, farkındalık oluşturmak" dedi.Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kayseri'de de ekipler sahaya indi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Kazancılar Çarşısı, 27 Mayıs Caddesi ve Kapalı Çarşı gibi alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.Vali Günaydın, "81 ilimizde eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da katılımı ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Düğün salonları yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunacağız. Hastanelerimizde kapasite sıkıntımız yok. Sokağa çıkma yasağı konuları hakkında bir çalışma yok" dedi.Başkan Büyükkılıç ise vatandaşın hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVali ve Büyükşehir Belediye Başkanının denetim yapmasıVali Şehmus Günaydın'ın açıklamasıBüyükşehir Belediye Başkanının açıklamasıDiğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ

=========================

SMA'dan 2 çocuklarını kaybettiler, 3'üncü çocukları için yardım istiyorlar MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan ve Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle 2 çocuklarını kaybeden Yıldız çifti, 1,5 yaşındaki bebekleri Hüseyin'in de SMA'ya yakalandığını öğrendi. Aynı hastalıktan 3'üncü kez çocuklarını kaybetmek istemeyen aile, oğulları Hüseyin'in tedavi edilmesini istiyor. Anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlunun tek bir hareketini bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.Midyat ilçesi Acırlı köyünde yaşayan 6 çocuklu Baki ve Fatima Yıldız çifti, 2005 yılında 7 aylık kızları Büşra'yı, 2010 yılında da 2 yaşındaki oğulları İbrahim'i SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 1,5 yaşındaki oğulları Hüseyin'e de 7 ay önce SMA teşhisi konuldu. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde boğazı delinen ve makineye bağlı olarak yaşayan SMA hastası Hüseyin için ailesi, evlerinin bir odasını özel bakım odasına dönüştürdü. Bebeğin bakımını yapan anne Yıldız, hareketsiz yatan oğlu Hüseyin'in bir tek gülüşünü, elinin bir hareketini ve ağlayışını bile görebilmek için başında nöbet tutuyor.'BOĞAZINDAKİ HORTUMU DEĞİŞTİRİNCE ÇOK ACI ÇEKİYORUM'Anne Yıldız, hayırseverlerden yardım beklediğini belirterek, "2 çocuğum da bu hastalıktan vefat etti. Sadece çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Çocuğumu hastaneye yatırsınlar, orada tedavi etsinler. Boğazındaki hortumu değiştirince çok acı çekiyorum" dedi.'KARDEŞİMİN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'Hüseyin'in 13 yaşındaki ablası Elif, "2 kardeşim daha vardı. Bu hastalık nedeniyle onları kaybettik. Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım istiyoruz. Onu bir hastaneye yatırmalarını istiyoruz. Bu koronavirüs yüzünden onu hastaneye götüremiyoruz. Kardeşimin iyileşmesini ve onunla oynamak istiyorum. Onu böyle görünce üzülüyorum. Annem boğazını çekince duygulanıyoruz. Babam işten gelince o da çok üzülüyor. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------SMA hastası Hüseyin'den genel ve detayAnne Fatima Yıldız'ın konuşmasıAblası Elif Yıldız'ın konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT, Mardin

========================

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza BURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.'ya 1228 liralık ceza kesildi.

Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağ- sol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı.

Bodrum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu         
15:29
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı         
15:12
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti         
14:57
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor         
14:52
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi         
14:18
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek         
12:46
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi         
21:23
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 18:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei