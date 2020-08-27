DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

SELİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Giresun'da selin izleri siliniyor (2)

Giresun'da sel afetinin ortaya çıkan yeni görüntüleri yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Dereli ilçesinde o anlara tanıklık ederek görüntüleri kayda alanlar yaşadıklarını anlattı.

'AKSİYON FİLMİ GİBİYDİ, ÖLÜMÜ BEKLEDİK'Sel sularının gelişini evinin balkonundan gören Birhan Yavuzyılmaz, "Beklediğimiz yağmur yağdı ama sonra felakete dönüştü. Hala olayın şokundayız, atlatamadık. Birden sel baskını oldu. Sular dükkanlara girdi. Suyun seviyesi hızlıca yükseldi. Felaket bir şeydi. Aynı aksiyon filimlerinde nasıl 5 saniye içinde bir şehri yok ediyorlar, aynı aksiyon filmi gibiydi. Dakikalar içinde oldu olay. Bir anda oldu. Akrabamda caddedeydi arabamızı başka bir yere götürmeye çalıştı ama hemen balkondan seslendik ve geri çağırdık. Bir adım daha atsa o da sele kapılacaktı" diye konuştu.'NASIL ÖLECEĞİMİN HESABINI YAPIYORDUM'

Selde iki işyeri ve iki ticari aracı zarar gören Ahmet Elmalı ise işyerlerini kapattıktan sonra aynı binada bulunan evine çıkıtğını kısa bir süre sonrada selin geldiğini söyleyerek "Oğlum arabaları kurtarmak için çalıştı ama zaman yeterli olmadı. Tekrar geri kaçtık. Yapacak hiç bir şey yoktu. Allah'tan başka kimse bir şey yapamazdı. Giden malımız oldu ama canımız sağ ben ona seviniyorum sadece. Çok korktuk o anlarda. Anlatılacak gibi değil. Çok büyük gürültü ve ses oldu. Dışarı baktığımda sadece ölümü bekledik, nasıl öleceğimin hesabını yapıyordum sadece. anlatılmaz" dedi.