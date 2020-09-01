DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı

MANAVGAT- Akseki yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Manavgat-Akseki Karayolu Çavuşköy mevkiinde meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, Akseki istikametine gitmekte olan Necla Ağaoğlu'nun kullandığı 06 JN 413 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada 07 EZ 837 plakalı otomobilin sürücüsü Erdem Güzel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Güzel, Havva Güzel ve Elif Güzel yaralandı. Yaralılar 112 ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yoldan görüntüİki aracın kaza sonrası görüntüsü Araç içinden eşyalarını alan kişi

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya)

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Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü

Bursa'da 4 çocuk babası Hamza Kara (36), işe gitmek için yürüdüğü sırada husumetlisi Enes T. (22) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Enes T. ifadesinde, Hamza Kara'yı, 2 yıl önce öldürülen amcasının intikamını almak için vurduğunu söyledi.Olay, dün sabah, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Hamza Kara, işe gitmek için evden çıktı. Arabasına doğru yürüdüğü sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak, öldürüldü. Saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli, polisi aradı.Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.Kara'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kara ailesinin, başka bir aile ile kan davası olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, husumetli aileden Enes T.'nin sabah saatlerinde Kara'nın evinin yakınlarında olduğunu saptadı. Enes T., evinde yakalanarak, gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.'İNTİKAM ALMAK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLEDİM'Emniyette verdiği ifadesinde Hamza Kara'yı öldürdüğü itiraf eden Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdimö dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.