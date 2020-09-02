DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Bursa'da kına dönüşü kaza; damat öldü, gelin ve 2 akrabası ağır yaralı

Bursa'da, kına dönüşündeki çift ile akrabalarının bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, TIR'a çarptı. Kazada mahalle bekçisi Mutlu Varol (32) yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile onun 2 akrabası ağır yaralandı. Çiftin 3 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir yolunda meydana geldi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Mutlu Varol ve Seren Taşdemir, Aydın'da kına gecesini yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte düğün için Bursa'ya doğru yola çıktı. Mutlu Varol'un kullandığı 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki 35 NNV 50 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Mutlu Varol'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, nişanlısı Seren Taşdemir ile onun akrabaları Gaye ve Bircan Taşdemir'in ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Numan E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DÜĞÜNLERİNE 3 GÜN VARMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Mutlu Varol'un, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kına gecesini yapan çiftin, 5 Eylül Cumartesi günü düğününün olduğu belirtildi. Düğün davetiyesi ise görenlerin yüreğini burktu.