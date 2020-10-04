DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

Çocuklarına şiddet uygulayıp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
MERSİN'de yaşları küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı.
Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:09 - Kaynak: DHA
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