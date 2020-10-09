Zonguldak'ta yağmur ve şiddetli rüzgar; iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle, yollar göle döndü. Ereğli ilçesinde ise yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, bazı iş yerlerini ve yolları su bastı.

Kentte beklenen sağanak yağmur sabaha karşı Ereğli ve kent merkezinde etkili oldu. Belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Göle dönen bazı caddelerdeki araçlar güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Karadeniz açıklarında avlanan balıkçı tekneleri de yağmur ve rüzgar nedeniyle balıkçı barınaklarına sığındı. Balıkçıklar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.