Son dakika haberleri: Emekli olduğu hastanede, koronavirüse yakalanan annesine refakat ediyor - Son Dakika

KAYSERİ'de hemşire Nilüfer Korol (55), koronavirüse yakalanan ve 2 ay önce emekli olduğu hastanede tedaviye alınan annesi Fatma Korol'a (88) refakat ediyor. Korol, "Emekli olunca tam annemle vakit geçirip, ona bakacakken hastalığa yakalandı" dedi.

38 yıllık hemşire Nilüfer Korol, 2 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi'nden emekli oldu. Hastanede koronavirüs ile mücadele eden hemşire, emekli olunca evinde dinlenmeye çekildi. Ancak Korol'un annesi Fatma Korol, 27 Eylül'de koronavirüse yakalanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bunun üzerine Nilüfer Korol, 2 ay önce emekli olduğu hastaneye yeniden dönerek, annesine refakat etmeye başladı.

Annesinin başında nöbet tutan Nilüfer Korol, 2 ay önce emekli olduğunu belirterek, "27 Eylül'de annem akraba ziyaretinde koronavirüse yakalandı. Uykusuzluk, öksürük ve ateş şikayeti ile hastalığı başlamıştı. Yapılan koronavirüs testinde sonucu pozitif çıktı. 5 gündür hastaneye tedavi görüyor. Şu an durumu iyiye gidiyor" dedi.

Sağlık personeli olarak uzun yıllar görev yaptığını kaydeden Korol, "Pandeminin başında hemşire olarak görev yapıyordum. Çalıştığım için uzun süre annemle görüşemedik. Emekli olunca tam annemle vakit geçirip, ona bakacakken hastalığa yakalandı. Kimse evine bir süre misafir kabul etmesin. Lütfen herkes maske ve mesafe kuralına uysun" ifadelerini kullandı.