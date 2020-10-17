DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, sitedeki inşaat işçisi çıktı

ERZURUM'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen Melek Bulut'un (76) katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli (42) çıktı. Bozuk musluğu tamir için eve girdiğini ileri süren Mustafa Kuvvetli, "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" dedi.

Olay, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zanlının adliye çıkarılması -Adliye binasından detaylar

Haber- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kayseri'de otomobil çalan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

KAYSERİ'de, gece saatlerinde otomobil çalan Suriyeli 2 kişi, polis kovalamacısı sonucu trafik kazası yapınca yakalandı. Yaralanan hırsızlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobili çalınan Süleyman Çecik, olay yerine gelerek, " Gece 01.40 sıralarında Sahabiye Mahallesinde otomobilim çalındı. Aracımızı en son bu halde gördük. Kazanın olduğu yerdeki bir arkadaşımın ihbarıyla olayı öğrendim. Onun vasıtasıyla çıktım, geldim" dedi.

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Yorgun düşen ata, 'şişli şiddet' kamerada

IĞDIR'da bir kişi yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken ata, elindeki şişle şiddet uyguladı. Cep telefonu ile görüntülenen bu anlar tepki topladı.

Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki demir çubuk ile hayvanın karın bölgesine vurmaya başladı. Ata uygulanan işkence anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar atı şişleyen kişinin gözaltına alınarak atın da koruma altına alınmasını istedi.

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Suat DENİZ/ IĞDIR,

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POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz

*- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla eski günlere döneceğimizi umuyorum" dedi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde POYD Başkanı Ülkay Atmaca'nın ev sahipliğinde 5 yıldızlı bir otelde yaza veda partisi düzenlendi. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen partiye Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.'EKİMİN DE İYİ OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ'POYD Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen turizm yapmaya çalıştıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Aylar önce kapalı olan bütün tesislerin çoğunun açıldığını kaydeden Ülkay Atmaca, "Sezonun sonu gelmeye başlasa da kışa odaklandık. Ekim ayının ortalarına gelmemize rağmen hala bu şehre uçak gelmesi nedeniyle keyfimiz yerinde. Şimdi tamamen kışa konsantre olduk. İyi bir kış geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eylül ayında bu şehre 1 milyon turist gelmesini sağladık. Ekim ile ilgili hedeflerimiz devam ediyor. İlk 16 günlük uçak verileri gayet iyi. İyi bir eylülün ardından ekimin de iyi olması en büyük dileğimiz" dedi.'PANDEMİDE BİR DÖNEM UÇAK SAYMAYA BAŞLADIK'Antalya'da büyük bir turizm potansiyeli varken pandemiyle tesislerin hemen hemen tamamının kapandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "Haziran ayındaki normalleşme süreciyle birlikte tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Ukrayna ve Kazakistan ile başlayıp İngiltere ve Hollanda ile devam eden zincir, ağustos ayı başında Rusya'nın turist göndermesiyle Antalya'da birçok tesis açıldı. Tesislerimizin yüzde 50'si yaz boyunca çalıştı. Pandemide bu şehre uzunca bir süre sadece kargo uçakları indi. Normalleşme süreciyle birlikte uçak saymaya başladık. Bu şehre hala uçak iniyor olması, turist geliyor olması büyük bir başarı. Pandemi döneminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olmak, bütün destinasyonlar kapanırken, Türkiye'ye hala çok farklı ülkelerden turist gelmesi bir başarıdır. Amacımız bu sayıları artırmak" diye konuştu.'2021'E UMUTLA BAKIYORUZ'Pandemi nedeniyle 2020 yılını en az kayıpla kapatmaya çalıştıklarını da aktaran POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla birlikte eski günlere döneceğimiz umuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Geceye katılanlarRÖP: Ülkay Atmaca

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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İlk yerli sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen 6 yerli sıcak hava balonu, ilk kez ticari uçuş gerçekleştirdi.

Kentte faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmasınca, yurt içi ve yurt dışından temin edilen malzemelerden yerli sıcak hava balonunun tasarımı yapıldı. Balonun üretimi, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gerçekleştirildi. 6 adet üretilen yerli sıcak hava balonu, geçen yıl 11 Ekim'de deneme uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu yıl ise, ticari uçuşlar için gerekli hazırlıklar yapıldı. 68 yerli ve yabancı turist, yerli balonlarla bu sabah uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren turda yerli balonlar Kapadokya semalarında süzüldü. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu üreticisi Mehmet Halis Aydoğan, firma olarak 4 kişilikten 28 kişilik ebatlara kadar yerli balon ürettiklerini belirterek, "Uzun bir uğraştan sonra bugün yerli ve milli balonlarımızla ilk uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Huzur ve heyecan verici. Misafirlerimizle birlikte bu mutluluğu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Hedefimiz üretimini yaptığımız balonlarımızla tüm dünyanın değişik noktalarda uçuşlarını sağlamaktır" diye konuştu.