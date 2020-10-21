DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kaçak içki sevkiyatına suçüstü

ADANA'dan Mersin'e sevkedilen 103 litre kaçak içkiye jandarma ekiplerince el konuldu.

Sahte alkol imal ve satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Adana'dan Mersin'e yüklü miktarda bandrolsüz kaçak içki sevk edeceğini belirledi. Plakası saptanan aracı Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde durduran jandarma, araçtaki aramada 103 litre kaçak rakı ele geçirip şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Jandarma araçlarının komutanlıktan çıkışı- Araç içindeki arama-ELe geçirilen içkilerin görüntüsü

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin),

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'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı MERSİN'de, polisle girdiği çatışmada omzundan yaralanıp kaçan, bir yıl sonra da jandarma tarafından kalçasından vurulduktan son yakalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, lakabı 'namlı dolandırıcı' olan Orhan Oğuz (30), saklandığı mahalleye yapılan operasyonda yakalandı, çıkarıldığ ımahkelece tutuklandı.Başkalarına ait araç, ev ve meyve bahçelerindeki ürünleri kendisininmiş gibi satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve geçmiş tarihlerde 50 farklı dosyadan hapis yatan Orhan Oğuz, tahliye olduktan sonra 18 ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Benzer 30 suçtan da yargılaması süren ve polis tarafından her yerde aranan Oğuz, 2018 yılının Mart ayında, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gezerken Yunus ekipleri tarafından fark edildi. Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girip, sağ omzundan vurulan Orhan Oğuz kaçtı.KALÇASINDAN VURULDU, FİRAR ETTİMersin ve çevre illerde aranan Orhan Oğuz, 2019'da Adana'nın Karataş ilçesinde ortaya çıktı. Kendisini fark eden jandarma ekipleriyle yine çatışmaya giren Orhan Oğuz, kalçasından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oğuz, tutuklanarak Mersin Açık Cezaevi'ne konuldu. Orhan Oğuz, 28 Nisan'da izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar etti. SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDIToroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o tarihten beri yaşanan dolandırıcılık olaylarının Orhan Oğuz'un işlediği suçlarla benzerlik gösterdiğini tespit etti. Soruşturmayı bu yönde sürdüren polis ekipleri, Orhan Oğuz'un Çavuşlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin kaçmaması için çatılarda da konuşlanan polis, Orhan Oğuz'u iki müstakil ev arasındaki dar bölümde yakaladı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Orhan Oğuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü elleri ve cerrahi maskesi ile kapatan Orhan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Emniyet Müdürlüğünden genel detayOrhan Oğuz'un emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesiPolis aracının emniyetten ayrılması Adliye görüntüsü

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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İş merkezinde bulunan radyoaktif kapsül ekipleri alarma geçirdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir iş merkezinde üzerinde radyoaktif ibaresi bulunan bir kapsül bulan esnaf, durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. Uzman ekipler tarafından incelenen kapsülün herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi.Olay gece saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezi içerisinde üzerinde radyoaktif ibaresi bulunan bir kapsül bulan esnaflar, durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri iş merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı ekip geldi. Özel elbiseler ve cihazlar ile kapsül üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, kapsülün boş olduğunu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığını belirledi. İncelemenin tamamlanmasının ardından kapsül, laboratuvarda incelenmek üzere ekipler tarafından alındı. Polis ekipleri, kapsülü iş merkezine bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEkiplerin iş merkezi önünde önlem alması(cep telefonu)Detay

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Yamaçtan bahçesine kayalar düşen okul kapatıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bahçesine yamaçtan kayalar düşen Köprüköy İlk ve Orta Okulu, geçici olarak kapatıldı. Öğrenciler başka bir okulda eğitime başlarken, yamaçta kaya düşme tehlikesine karşı önlem alınacak. Ardeşen ilçesi Köprüköy İlk ve Orta okulu bahçesine yamaçtan kayalar düşmeye başladı. Tehlike üzerine geçici olarak kapatılmasına karar verilen okulun öğrencileri, ilçedeki İMKB İlkokulu'na taşındı. Öğrenciler burada eğitime başlarken, yamaçta kaya düşme tehlikesine karşı önlem alınacak. Okulun girişine de 'Taş düşmesi tehlikesinden dolayı okulumuz geçici olarak İMKB İlkokuluna taşınmıştır' yazılı uyarı afişi asıldı. Hoşdere Köyü Muhtarı Ahmet Balsüzen, "Okuldaki tehdit incelendi, ortaya çıkan sorunu önlemek için geçici olarak eğitim başka okula kaydırıldı. Yamaçtaki tehlikeli taşların düşürülerek, buranın tel örgülerle sarılacağını söylediler. Çalışma tamamlanınca öğrenciler okullarına geri döneceklerö dedi.

Okul öğrencilerinden Eren Çavuşoğlu da "Okulumuzun yanında bir yamaç vardı. Oradan taş düştü. Herhangi bir tehlikenin olmaması için de şu anda bizler başka bir okulda eğitim görüyoruz, önlemler alınca geri döneceğizö diye konuştu.