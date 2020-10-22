DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Virüslü linklerle sosyal medya hesaplarını ele geçirip, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar

MERSİN'de virüslü linklerle ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Facebook ve Instagram hesaplarını virüslü linklerle ele geçirerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, Mersin ve Adana 'da faaliyet gösteren bir şebekenin ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer kişilerden, hesap sahibi adına borç para isteyerek üçüncü kişiler adına açılan hesaplara aktardığını saptadı. Şebekenin, bu yöntemle 2 ay içerisinde 400 bin TL vurgun yaptığının ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan arama kararı ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Adana ve Mersin'de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 200 TL, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport, 1 gemi adamı cüzdanı ele geçirildi.Haklarında bilişim sistemini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem başlatılan şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ekiplerin Jandarma Komutanlığı'ndan çıkması-Ekiplerin operasyon yapılacağı evin kapısında beklemesi-Ekiplerin eve girmesi-Ekiplerin evde arama yapması-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü-Sanıkların mahkemeye çıkartılması-Genel ve detay Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - MERSİN,

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Eskişehir'de hamsinin kilosu 50 liraya çıktı, fiyatı gören tezgahtan döndü

KARADENİZ'de hamsinin az çıkması, Eskişehir'de bulunan balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Önceki gün 30 liradan satılan hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükselirken, tezgahlara gelen müşteriler ise etiketi görünce şaşırdı. Balıkçı İbrahim Uğur, fiyatları görenlerin kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, "Balık çok pahalı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyorö dedi.Denizlerde av sezonun açılmasının ardından tezgahlar, balıkla doldu; ancak Eskişehir'deki tezgahlarda önceki gün 30 liradan satılan Karadeniz hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükseldi. Kırmızı etin kilo fiyatını geçen hamsinin satışı azalırken, satıcılar ve tüketiciler de fiyatların yükselmesine tepki gösterdi.'ETİKETTE 50 LİRAYI GÖREN, GİDİYOR'Hamsinin düne kadar 30 liradan satıldığını anlatan balıkçı İbrahim Uğur, piyasada azaldığını ve fiyatların da yükseldiğini söyledi. Uğur, "Düne kadar 25-30 lira arasındaydı fiyatlar birden 50 liraya fırladı. Biz de anlayamıyoruz niye fırladı? 'Denizde balık yok' diyorlar ama herhalde bunu depolara koyuyorlar. Depolara aktarıyorlar balıkları. Az balık olunca böyle fiyatlar birden artıyor, bizim işler de duruyor, iş olmuyor. Etikette 50 lirayı gören, gidiyor. Günde 20 kasa satardık, şimdi 1 kasaya düştü. Palamut da arttı, 25 liraya fırladı. 15 gün önce 15 liraydı tanesi, şimdi 25 lira. İstavrit 25 lira ile 50 lira arasında gidiyor. Balık çok pahalı, çok fiyatlandı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor, tepkiyi bize gösteriyor. Piyasada balık az olunca, depolara koydukları için, fiyatlar yükseliyor ceremesini de biz çekiyoruzö dedi.Balıkçıklardan İbrahim Yakar da fiyatların yükselmesiyle işlerinde bozulduğunu belirterek, "İşin en yoğun saati ama görüyorsun tezgah boş. Palamut da pahalandı. Millet 10 liraya sardalya yemek zorunda kalıyor ama o da satılmıyor. Önceden bu tezgah dolardı, yetiştiremezdik '2-3 saat sonra gel al' derdik ama şimdi 10-15 dakika sürmüyor, yıkayıp, temizleyip veriyoruz. Çünkü satışlarda yoğunluk olmuyorö diye konuştu.'SADECE BAKIP, GEÇTİK'Balık almak için gelenlerden Bekir Yerli, hamsinin fiyatını görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Fiyat biraz daha artsa somon fiyatlarını zorlayacak yani. Et yemek daha iyiö dedi.Meral Akgün ise "Fiyatlar çok yüksek. Bakıp geçiyor insanlar sadece. Biz de bakıp geçtik. Hamsi 50 lira olmuş alamadıkö diye konuştu. BALIK FİYATLARIÖte yandan balıkçı tezgahlarında palamut kilosu 25 liradan, somon 70, levrek 45, sardalya 10, istavrit 25, yerli palamut ise 12,5 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu, kentteki bazı balıkçı tezgahlarında ise 35 ile 50 lira arasındaki fiyatlarla satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hamsi tezgahı-50 lira etiketi detay-Hamsilerden detay-Balıklara bakan müşteriler-Balık temizleme tezgahı-Balıkçı İbrahim Uğur ile röp.-Palamut ve diğer balıklar-Fiyat etiketleri-Balıkçı İbrahim Yakar ile röp.-Balık almaya gelenlerle röp.-Tezgaha hamsi koyulması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Marketlerde 'tırnakçılık' yapan İranlı kuzenler tutuklandı KONYA'da alışveriş için girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle yaklaşık 6 bin lira dolandırıcılık yapan İran uyruklu kuzenler Samir Razaeınıkoo (39) ve Mahdi Razaeınıkoo (34), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin girdikleri 4 marketten satın aldıkları ürünlerin parasını verip üstünü alırken 'tırnakçılık' yöntemiyle yaklaşık 6 bin lira dolandırıcılık yapması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı otomobilden yola çıkan polis, kimliklerini belirlediği İran uyruklu kuzenler Samir Razaeınıkoo ve Mahdi Razaeınıkoo'nun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu saptadı. Kaldıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki kuzenin Adana, Niğde ve Mersin'de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. İki kuzen dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi -Genel ve detay

Haber-Kamera Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA

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Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 148 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 34 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ile kumar oynamaktan bin 225'şer lira olmak üzere toplamda 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma açılırken, bina mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Dernek binası-Masalar ve tombala-Yakalanan şüpheliler-Genel görüntüler

Haber-Kamera ESKİŞEHİR,

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Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan günde ortalama 270-300 TIR çıkış yapıyor. TIR'lar Cilvegözü'ne 4,5 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Bab-l Hava Gümrük Kapısı arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye geliyor. İçerisinde, gıda maddesi, inşaat malzemesi ile çeşitli ürünlerin yanı sıra insani yardım malzemesi yüklü olan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.