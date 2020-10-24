DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

24.10.2020 11:41
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

80 yaşındaki çift öncü oldu, bahçelerine 100 ceviz fidanı dikildiARTVİN'in Şavşat ilçesinde, uygun arazisi olanlara yönelik yürütülen proje kapsamında 750 ceviz fidanı, toprakla buluşturuldu.

80 yaşındaki çift öncü oldu, bahçelerine 100 ceviz fidanı dikildi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, uygun arazisi olanlara yönelik yürütülen proje kapsamında 750 ceviz fidanı, toprakla buluşturuldu. İlçede yaşayan Ali- Mahire Usta (80) çiftinin tahsis ettiği bahçelerine de 100 ceviz fidanı dikildi. Ali Usta "Bu cevizlerden belki biz yiyemeyeceğiz ama yiyecek olan herkese helal olsun" dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nce (DOKAP) proje kapsamında uygun arazisi olanlara verilen 750 adet ceviz fidanının dikimi için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Onur Özaydın ile vatandaşlar katıldı. Yürütülen proje kapsamında ceviz fidanları, toprakla buluşturuldu. İlçeye bağlı Arpalı köyünde yaşayan Ali ve eşi Mahire Usta (80) çifti de, projeye müracaatta bulundu. Yapılan kontroller ve incelemelerde; şartları uygun bulunan yaşlı çiftin çit ile çevrilen arazisine 100 ceviz fidanı dikildi.

Kaymakam Onur Özaydın, "Fidanları toprakla buluşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu önemli ceviz fidanlarımız bir kaç yıl içerisinde çiftçilerimize çok önemli bir gelir kapısı olacaktır" dedi.'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'İlerlemiş yaşlarına rağmen bahçesine 100 adet ceviz fidanı dikilmesini sağlayan Usta çifti, emeği geçen yetkililere dua etti. Mahire Usta, "Yaşımız 80 geldi. Biz artık ahirete doğru gidiyoruz. Giderken çocuklarımıza torunlarımıza bir şeylerle bırakmak istiyoruz. Şu an dikimini yapmış olduğumuz bu cevizleri yiyenler, toplayıp satanlar bizleri hatırlarlar. Çok mutluyuz. Bu mutlu günümüzde bizlerin yanında olan yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah bu yetkililerimizi darda koymasın. Her şeyimizi verdiler. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.'DÜĞÜN GÜNÜMÜZ KADAR MUTLUYUZ'

Ali Saydam Usta da, "Bugün 65 yıl önceki düğün günümüz kadar mutluyuz. Beraber gelecek için fidan diktik. Allah devletimize milletimizi ordumuza güç kuvvet versin. Her yere yetişiyorlar. Bu cevizlerden belki biz yiyemeyeceğiz. Daha sonra yiyecek olan herkese helal olsun" ifadelerinde bulundu.

Doğu Karadeniz Projesi, Şavşat, Helal, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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