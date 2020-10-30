DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Nesli tehlikedeki vaşağı avcılar vurdu, muhtar tepki gösterdi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde avcılar tarafından arazide silahla vurulmuş vaşak ölüsü bulundu.

İlçeye bağlı Tekkeköy'de arazide dolaşanlar, silahla vurulmuş halde vaşak ölüsü buldu. Civarda avlanan kişiler tarafından vurulduğu anlaşılan hayvanın görüntüsü köylüleri üzdü. Köy muhtarı Haydar Ülger, bölgede vaşak varlığını bildiklerini belirterek, "Vicdansızlar vaşağı vurmuşlar. Gerekli yerlere bildirimini yapacağız. Burada bu avcıları denetlemek mümkün değil. Vaşağı da, tavşanı, tilkiyi de vururlar. Bu sene yoğun keklik var, sabah erkenden başlıyorlar avlamaya. Bunun önlemini yetkililerin alması lazım. Yasak bölge mi ilan edilir, ne yapılır bilemiyorum. Şu hayvana insan olan kıymaz. Bunlar vahşi ve resmen cinayet işliyorlar. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vaşağın görnütüsü-Muhtarın konuşması

Haber: SİVAS,

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Şafakta DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde DEAŞ'a yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, yapılan istihbari çalışma sonucu İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen 10 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i Suriye, 15'i Irak uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.