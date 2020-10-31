DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Depremde enkaz altında kalan anne ve çocuklarından 25 saat sonra güzel haber

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan Seher Dereli Perinçek ve 4 çocuğunun yeri 25 saat sonra tespit edildi.

Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkıldı. Yıkımın ardından bölgede arama - kurtarma çalışmaları başlatılırken; enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. 10 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Çalışmalar sırasında umutlu bekleyişler sürerken, deprem bölgesinden bir sevindirici haber daha geldi.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDIÇalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti. Enkaz altındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Gökçe ADAR/CEMAL YILDIRIM / İZMİR, DHA)

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Tunceli'de teröristlerin patlayıcıyla tuzakladığı sığınaklar bulundu

TUNCELİ'nin Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcıyla tuzakladığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada basma düzenekli el yapımı patlayıcı, telsiz, bilgisayar, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemeleri imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.