AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz - Son Dakika

AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz

05.11.2020 11:10
AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz, System.String[]

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, İzmir'de, depremden 91 saat sonra enkaz altından Ayda'nın kurtarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bazı şeylerin tarifi olmaz diyorlar ya bu an onlardan bir tanesiydi.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, İzmir'de, depremden 91 saat sonra enkaz altından Ayda'nın kurtarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bazı şeylerin tarifi olmaz diyorlar ya bu an onlardan bir tanesiydi. Bize soruyorlar 'Neden bu işi yapıyorsunuz?' diye, işte o anı yaşamak için yapıyoruz. O duygunun hiçbir tarifi başka hiçbir şeyde yok. Zaten o anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz" dedi.

Deprem, sel ve doğal afetler ile büyük kazalarda ve birçok arama kurtarma faaliyetlerinde bulan AKUT Kocaeli ekibi, İzmir'de arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamasının ardından İzmit'e döndü. Kocaeli Fuarı alanı içinde bulunan AKUT Merkezi'ne gelen 12 kişilik ekip, burada alkışlar eşliğinde karşılandı.

'AKUT OLARAK 5 ENKAZDA ÇALIŞTIK'Enkazda depremzedelerin tahliyelerini gerçekleştirdiklerini söyleyen AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Cuma günü depremle birlikte yakın ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde oraya müdahaleye gitti ve Kocaeli ile İstanbul ekibimiz de bu bölgeden hareket etti. Cuma gecesi müdahaleye başladık ve son ana kadar çalışmalarımız sürdü. Son cenazeyi de çıkardıktan sonra çalışmalarımızı sonlandırdık. AKUT olarak 5 enkazda çalıştık, kazazedelerimizin tahliyelerini gerçekleştirdik, cenazeleri ailelerine teslim ettik. Enkazlarda hayvanlar vardı onların çıkarılmasına destek verdik ve işimizi tamamlayıp geri döndük" dedi. 'BEKLEDİĞİMİZ BİR DEPREMDİ'İzmir'de meydana gelen depremin bekledikleri bir deprem olduğunu ifade eden Şalcı, "Biz İstanbul ve İzmir için eylem planlarımızı hazırlamıştık ama İzmir'de meydana gelen deprem bizim kırılma beklediğimiz faydan değil. Hala beklediğimiz deprem yaşanmadı ve bir sonraki deprem büyük ihtimalle daha tehlikeli ve daha büyük bir deprem olacak. Bunun iki sebebi var; birincisi beklenen fayın kırıldığı zaman ortaya çıkardığı enerji. İkincisi bu depremden etkilenmiş, hasar görmüş binaları dayanım direnci. O yüzden bir sonraki deprem İzmir halkı için biraz daha zor olacak ama vakitleri var, şimdiden hazırlanmaları gerekiyor. Binaların yapı stoklarını güçlendirmeleri gerekiyor. Afet ve acil durum eylem planlarını hazırlamaları gerekiyor ki olası bir afette İzmir daha hazırlık bir şekilde bunun karşısına çıksın" diye konuştu.'SÜREKLİ CENAZE ÇIKARTIYORDUK'Enkazda mola vermeden çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Şalcı, şöyle konuştu:

"Çıkarılan canlı sayısı ilk 10 saatten sonra çok azalmaya başladı ve sürekli cenaze çıkarıyorduk. Bir kere bu zaten sizin moral ve motivasyonunuzu bozuyor. Çıkarılan bu çocuklar gerçekten bizim için çok motive edici unsurlar oldu. Başka birisi daha çıkacak umuduyla arkadaşlarımız mola bile vermediler, vardiya sistemlerini artırıp daha çok çalıştılar. Bunun sonuçlarını da gördük, 91'inci saatte çıkarılan kızımızla. O enkaz, bizim çalışma yaptığımız enkazdı. Gece 02.30 gibi o enkaz için toplantı yaptığımızda bunun planlaması yapılmıştı. Küçük bir çocuk olduğu için, 3 yaşında olduğu için enerjisini daha iyi koruyacağını, korku unsurunu yeneceğini ve bu nedenle yaşamsal faaliyetlerini daha uzun sürdüreceği konuşulmuştu. Olasılığı yüksek bölgede ses alamamıştık ama olasılığı yüksek bölge tespit edilip çok hassas bir çalışma yapılmasına karar verilmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimizin çalışma yaptığı bir alandaydı bu kızımız. Mutlu sona ulaşıldı ve gerçekten bazı şeylerin tarifi olmak diyorlar ya bu an onlardan bir tanesiydi. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bu işi gönüllü yapıyor. Bazen bize soruyorlar 'Neden bu işi yapıyorsunuz, neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?' diye, işte o anı yaşamak için yapıyoruz. O duygunun hiçbir tarifi başka hiçbir şeyde yok. Zaten o anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz."


AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz
AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz
AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz
AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz
AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz

İstanbul, Deprem, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKUT Genel Başkanı Şalcı: O anı yaşadıktan sonra bu işten vazgeçemiyorsunuz - Son Dakika


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