DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Markette çalışanı, mesai arkadaşı kadını bıçaklayarak öldürdü

AKSARAY'da bir market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T., (33) geldiği şubedeki mesai arkadaşı 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz'ı, çıkan tartışma sonucu vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Olay, bugün saat 08.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Bir market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği marketin şubesinde görevli Saadet Korkmaz ile belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla saldırdığı Saadet Korkmaz'ı sırtından, karnından ve bacaklarından olmak üzere vücudunun 5 yerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan T. de polis tarafından gözaltına alındı.