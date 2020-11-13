DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

13.11.2020 10:37
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyorKIŞ mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle son baharda kışlık için 800 mezar hazır hale getiriliyor.

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

KIŞ mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle son baharda kışlık için 800 mezar hazır hale getiriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kış öncesi hazırlıkların tamamlandı. Kepçelerle açılan mezarları, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, 600 mezarı hazır hale getirdi. İşçiler, kalan 200'ünü açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saat 07.30'da mesaiye başlayan işçiler, 16.30'a kadar mezar açma işlemlerini yapıyor. İşçiler zaman zaman mola verip yanlarında getirdikleri termosdaki çaylarını yudumlayarak yorgunlularını gideriyor.

'KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR'Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim için de çok kolay oluyor" diye konuştu.'GÜN BOYU MEZAR KAZIYORUZ'Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural ise "Mezarlık hazırlığı yapıyoruz. Kış gelmeden 600 mezarı açtık. 200 tane daha yapmamız lazım. Kar yağmadan, iyice don yapmadan onları da tamamlamalıyız. Yoksa bize çok zor oluyor. Gün boyu sürekli mezar kazıyoruz. Cenazeler gelince de kazma işlemini bırakıp, defin işlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORTurgay İPEK/ Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

DİYARBAKIR'daki meyve ve sebze halinde 2 grup arasında çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı.Kavga, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'ndeki meyve ve sebze halinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olay yerinde inceleme yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sebze ve Meyve Hali'n girişiZırhlı araçPolis ekipleriOlay yeriBoş kovan Hastane binasıAcil girişiGenel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Mehmet Mucahıt CEYLAN/DİYARBAKIR,

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2 kişinin öldüğü kavgada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

VAN'ın Erciş ilçesinde para meselesinden çıkan ve Metin Ayata (29) ile kardeşi Emrullah Ayata'nın (26) ölümü,1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karışan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Erciş ilçesinde 4 Kasım günü para meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı kardeşler Metin Ayata ve Emrullah Ayata, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 1 yaralı ise tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adresleri saptanan şüphelilere yönelik Polis Özel Harekat ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Havacılık Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı İHA'ların da kullanıldığı operasyonda S.A., Ü.A., O.A. ve O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen S.A, Ü.A. ile O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.M ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adliye önünde polis görüntüleri-Genel detaylar

Barış KUL/ERCİŞ,

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İzmir'deki DAEŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

İZMİR'de terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları öne sürülen 5 şüpheli eşzamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Briketçi' kod isimli olan ve geçtiğimiz günlerde Adana'da yakalananDEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları tespit edilen 5 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin emniyet müdürlüğüne getirilişinden görüntü

Haber  İZMİR,

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Koronavirüs aşısı, Balcalı Hastanesi'nde uygulamaya alındı

ÇİNLİ ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanan 'CoronaVac' isimli koronavirüs aşısı, Çukurova Bölgesi'nde ilk kez Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya alındı.Dünyayı etkisi altına alan ve mart ayından itibaren Türkiye'de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını sonrası birçok ülke aşı çalışmalarını başladı. Çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün 3 Eylül tarihli açıklamasında dünya genelinde 8 firmanın aşının üretime geçilmeden önceki son aşaması olan faz 3 aşamasına geçtiğini duyurdu. Bu çalışmalardan öne çıkanlardan birinin ise Çin merkezli Sinovac Biotech firmasına ait olan ve halk arasında 'ölü virüs' olarak bilinen inaktif virüs aşısı olduğu öğrenildi.ADANA'DA ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİGeçtiğimiz günlerde koronavirüs bilgilendirme toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de aşı çalışmalarında Faz 3 aşamasına geçileceğini duyurmasının ardından Türkiye Sağlık Enstitü Başkanlığı öncülüğünde klinik araştırmalara başlandı. Bu araştırmalar kapsamında Türkiye'de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılarak Faz 3 çalışmalarına başlandı. Ülkede şu an 25 merkezde bu çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bu çalışmalardan biri ise Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın koordinesinde yürütülüyor. Bu çalışmada ilk aşı gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız'a yapıldı. Uygulamanın diğer gönüllü sağlık çalışanları üzerinden devam ettiği belirtildi.450'YE YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANDI'Aşı çalışmalarında yardımcı görevli olarak bulunan ve ilk deneme sonrası tüm ülke adına heyecanlı olduklarını ifade eden Doç. Dr. Ferit Kuşçu, çalışmaların sağlık çalışanlarıyla başladığını fakat ilerleyen günlerde diğer vatandaşlar üzerinden de çalışmaların yürütüleceğini kaydetti. Bugüne kadar 450'ye yakın sağlık çalışanın aşı denemesine katıldığını ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını kaydeden Kuşçu, "Biz de ilk etapta 60 sağlık çalışanına hedefliyoruz. Aşı, iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacakö dedi.

Özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve bölgede aşı yaptıran gönüllülerden olan Dr. Özay Akyıldız ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuşoğlu ise tarihi nitelik taşıyan bu çalışmanın içerisinde yer almaktan memnun olduklarını kaydetti.

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


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