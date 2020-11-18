DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya'da bir grup patenli genç, Kepez Varyant'tan kent merkezine inen karayolunda tren şeklinde yokuş aşağı inerek hem hayatlarını hem de araç trafiğini tehlikeye soktu. Kural tanımaz gençlerin o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Antalya'da sık sık araçlara tutunarak yolculuk eden patenli gençlerin kural tanımaz hallerine bir yenisi eklendi. Bir grup genç İstanbul- Antalya Karayolu, Antalya Bulvarı'nda yokuş aşağı tren şeklinde paten kayıp, hem hayatlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Birbirlerine tutunup yokuş aşağı inen ve saatteki hızları 30 ila 40 kilometreye ulaşan gençler, yol ortasında birbirlerinden de kopup arkalarından gelen araçlara zor anlar yaşattı. Patenli gençleri gören araçtakiler, hem yavaş ilerledi hem de bu kural tanımaz gençlerin o hallerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Antalyalı patenli gençlerin ölümüne yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.