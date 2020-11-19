DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

19.11.2020 10:59
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Bursa'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandıBursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere operasyon düzenledi.

Bursa'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda baharatlıklarda uyuşturucu madde bulunurken gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyona 300 polis katıldı. Operasyonda B.K., D.T., E.A., B.A., G.B., B.G., T.O., B.A., N.Ö. ve C.K. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 430 gram bonzai,150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı aramalar sırasında buzdolabının arkasında ve baharatlıklarda uyuşturucu madde saklanması dikkat çekti.Ekiplerin bastığı evlerin birinde şüpheliler uyuşturucu maddeyi paketlerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin operasyon için çıkış yapması-Basılan evlerin kapılarının kırılması-Ekiplerin evlerdeki şüphelileri yere yatırmasından görüntü-Evde arama yapılması-Narkotik köpeği Rona'nın arama çalışmalarından görüntü-Evde buzdolabı arkasında, baharatlıklarda uyuşturucu bulunması-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü-Gözaltına alınanlardan görüntü-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: BURSA,

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Göletin suyu çekildi, çöp yığınları ortaya çıktı

Antalya'da güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti'nde sular çekilince ortaya çöp yığınları çıktı.Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan Doyran Göleti, görsel güzelliğiyle dikkati çekiyor. Kızılçamların yanı sıra Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, özellikle yaz aylarında gezginlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son dönemde yağış miktarının azalması ve bilinçsiz sulama, Doyran'ı da olumsuz etkiledi. Özellikle bu yıl Doyran'daki suyun çekilmesi, gözle görülebilir hale geldi. Suyun çekilmesi, insanların yarattığı başka bir kirliliği de ortaya çıkardı. GÜZELLİĞİ DEĞİL, ÇÖPLERİ KONUŞULUYOR Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Doyran Göleti, son günlerde görsel güzelliğiyle değil, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan çöplerle anılıyor. Plastik şişelerden otomobil jantına kadar birçok atık, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan olumsuz manzara nedeniyle göle gelen ziyaretçi sayısı düşerken, suyun çekildiği alanlarda gezen keçiler ise dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;--------------Şelaleden ve göletten drone görüntüGöletin genel görüntüleriGölet kenarında otlayan keçilerden görüntüGölete akan dere yataklarıOrtaya çıkan çöp atıklarıJant kapağından görüntüGöletin farklı açılarından görüntüÇöplerden görüntü

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde taziye yapıldığını yetkililere bildirdiği için darbedilen filyasyon ekibinin, güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta, onlarca aracın taziye evinin önünde park halinde olduğu görüldü.Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Volkan Bahadır, beraberinde Doktor İhsan Yüce ve Tekniker İbrahim Halil Güleli ile birlikte önceki gün bir mahallede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs vakasının bulunduğu evden çıkan Dr. Bahadır ve beraberindekiler, 500 metre uzaklıkta kalabalık bir grup gördü. Taziye olduğunu öğrenen Uzman Doktor Bahadır, yasak olması nedeniyle bölgeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra başka bir koronavirüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından kesildi. Burada araçlarının kapıları zorlanan sağlık çalışanları, zorla indirildikten sonra darbedildi. Sağlıkçılar, daha sonra bir yolunu bulup araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan ekip, en yakın karakola sığındı. Sağlıkçılara ilk müdahale yine meslektaşları tarafından yapıldı. Darp raporu alan ekip, saldırganlardan şikayetçi oldu.'KENDİLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİK'Başhekim Bahadır, pandemi sürecinin başından bu yana çalışma arkadaşlarıyla beraber yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade ederek, "İlçemizde vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber yine geçtiğimiz gün bir koronavirüs vakası filyasyon çalışmasını yapmak üzere mahallede bulunuyorduk. Bir hekim, bir sağlık teknikeri arkadaşımız vardı. Orada çalışmamızı yürütürken aynı mahallede bize 500 metre mesafede bir taziye düzenlendiğini gördük. Çok kalabalık bir alandı. Pandemi sürecinin başından biliyorsunuz, taziyelerin yasaklanması söz konusuydu. Bu durumla ilgili gerekli mercileri bilgilendirmek amacıyla görüntü aldım. İlgili mercilerle paylaştım. Daha sonra bir başka mahallede çalışmamızı yürüttük. Aynı güzergahtan dönüş yoluna geçtiğimiz sırada o alanda bulunan şahıslar tarafından aracımız durduruldu. Neden şikayet edildiklerini sorguladılar. Daha sonra küfür, tehdit ve hakarete varan yaklaşımları oldu. Kendilerine başsağlığı diledik. O alandan hızlıca uzaklaşmak isterken aracımız tekrar durduruldu. Kapıları zorlandı ve açıldı. Ben ve diğer arkadaşlarım darbedildik. Daha sonra can güvenliğimiz açısından hızlıca alandan uzaklaşma gereği duyduk. En yakın karakola başvurduk" diye konuştu.'TAZİYENİN JANDARMAYA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'Çüngüş Devlet Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İbrahim Halil Güleli, talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Biz her zamanki gibi filyasyon işlemi için bir mahalleye gittik. Orada bir taziye olduğunu gördük. Taziyenin jandarmaya bildirilmesi gerektiğini düşündük ve bildirdik. Sonra muhtemelen bizim bildirdiğimizi öğrendiler. Biz filyasyon dönüşünde yolumuzun kesildiğini gördük. Araçtan indirmeye çalıştılar. Araçtan zorbalıkla indirmeye çalıştılar. Başhekimimiz aracı oradan uzaklaştırmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Böyle ufak darplarla atlattık ama çok daha kötü sonuç olabilirdi. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler inşallah yapılır. Bekliyoruz. Biz de olayın takipçisiyiz."TAZİYENİN I ORTAYA ÇIKTI

Bu arada sağlık çalışanlarının güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdiği taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, taziye evinin çevresinde onlarca aracın park halinde bulunduğu görüldü.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Operasyonu, Operasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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