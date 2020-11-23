DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 5

23.11.2020 11:40
DHA YURT BÜLTENİ- 5, System.String[]

Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kameradaBursa'da, okulda hizmetli olarak çalışan Celal Kurtul (39), okul aile birliğine ait kasadan 7 bin 590 TL çaldı.

Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada

Bursa'da, okulda hizmetli olarak çalışan Celal Kurtul (39), okul aile birliğine ait kasadan 7 bin 590 TL çaldı. Kurtul'un, kasanın bulunduğu odaya girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gözaltına alınan Kurtul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Sabah okula gelen müdür yardımcısı, odasında bulunan çelik kasanın açıldığını ve içinde 7 bin 590 TL bulunan okul aile birliğine ait kumbaranın çalındığını fark etti. Müdür yardımcısının ihbarı üzerine okula gelen, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro (SÖS) Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, müdür yardımcısının odasına giren tek kişinin, hizmetli Celal Kurtul olduğunu belirledi. Ekipler, Kurtul'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kurtul, ifadesinde, suçunu kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtul, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Celal Kurtul, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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