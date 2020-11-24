DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Koronavirüsü yenen eczacı, eşine refakatçi oldu

KAYSERİ'de koronavirüsü yenen eczacı Şerife Gölgeli (50), aynı hastalığa yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden eczacı eşi Abdullah Gölgeli'ye refakat ediyor. Yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatan Şerife Gölgeli, "Hastalığımı yendim ve eşime refakatçi oldum. Hiç kimsenin bu hastalığı hafife almasını istemiyorum. İnsanın sevdiği kişilerin elinin arasından uçup gideceğini düşünmesi çok zor" dedi.

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk sahibi eczacı Abdullah- Şerife Gölgeli çifti, geçen 21 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada test yapılan eczacı çiftin koronavirüs sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Gölgeli çifti, kendilerini evde karantina altına aldı. 30 Ekim'de durumu ağırlaşan Abdullah Gölgeli, Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şerife Gölgeli ise 10 gün süren tedavinin ardından 31 Ekim'de koronavirüsü yendi. Sağlığına kavuşan Şerife Gölgeli, daha sonra hastanede tedavisi süren eşi Abdullah Gölgeli'ye refakatçi oldu. Şerife Gölgeli, 24 gündür hastanede olan eşini yalnız bırakmıyor. Test sonuçları halen pozitif olan Abdullah Gölgeli'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

'İYİYE GİTTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'Çalıştığı eczanede koronavirüse karşı her türlü tedbiri almasına rağmen virüsü kaptığını söyleyen Abdullah Gölgeli, "21 Ekim'de yüksek ateş ve terleme şikayetim vardı. Test yapıldı ve sonucum pozitif çıktı. İlaçlar verilerek eve gönderildim. 7'nci günden sonra hastalığım ağırlaştı. Maalesef nefeste sıkıntı oluşmaya başladı. Mecburen hastaneye geldim ve yattım. Eşimde benimle birlikte aynı zamanda hastalığa yakalandı. Benim sorunum ile eşimin sorunu çok farklı seyretti. Neredeyse oksijensiz ihtiyaçlarımı göremez oldum. Şimdi iyiye gittiğimi düşünüyorum. İnşallah taburcu olacağım" dedi.

'İNSANLARIN YAKINLARININ ÖLMESİ ÇOK ZOR'Vatandaşları uyaran Abdullah Gölgeli, "Ben eczanede her türlü önlemi almıştım. Hasta ile çalışan arasında önlemler aldım ama yine de yakalandım. Bu virüsü hafif alanlara uyarım, lütfen çok dikkat etsinler. İnsanların yakınlarına bulaştırabileceği virüsün hayatlarına mal olabileceğini bilmeleri lazım. Özellikle gençler maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri lazım. Yakında aşı gelecek deniliyor. Biraz daha sabredelim ve işi kökten bitirelim. Çok sıkıntılı bir süreç. İnsanların yakınlarının ölmesi çok zor bir şey" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE HASTALIĞI HAFİFE ALMASIN'Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Şerife Gölgeli ise, şunları kaydetti: "Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nde eczacı olarak çalışıyorum. Eşimle ben de koronavirüse yakalandım. İlk günler her şey iyi gibi giderken ileriki dönemlerde eşimin durumu kötüleşmeye başladı. Ben ise ilaçlarla daha hafif atlattım. Hastalığı evde geçirirken, eşimin durumu çok kötüye gitti. Ben filyasyon ekipleri tedavisiyle sağlığıma kavuştum. Hastane süreci çok zordu. Hastalığımı yendim ve eşime refakatçi oldum. Hiç kimsenin bu hastalığı hafife almasını istemiyorum. İnsanın sevdiği kişileri elinin arasından uçup gideceğini düşünmesi çok zor. Gün içinde eşim oksijenden ayrılarak yürüyor. Hasta olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayanlar gençlerin biraz daha sosyalliği azaltmaları gerekir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Enfeksiyon servisinde tedavi gören Abdullah Gölgeli genel ve detay görüntüKoronavirüs'ü yenen Abdullah Gölgeli ile röportajKoronavirüs'ü yenen eşi Şerife Gölgeli ile röportajDiğer görüntüler

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

==================================

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Burdur'daki Öğretmenler Günü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Seyit Güven Yılmaz ve Salim Oğuz ile şube müdürleri, okul müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Murat Bulut ile öğretmenler katıldı.Törende gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Öğretmenlik hep fedakarlık mesleği olarak adlandırıyoruz ama bu zor günlerde, pandemi günlerinde ne kadar zor olduğunu, ne kadar fedakarlık gerektirdiğini bir kez daha anladık" dedi.Hüzünlü ve buruk bir Öğretmenler Günü yaşadıklarını belirten Çay, "Bildiğiniz gibi okullarımızı açmıştık. Ancak son gelişmelerden sonra bir ara vermek durumunda kaldık. Ümit ederim ki bir sonraki Öğretmenler Günü, daha sağlıklı, birbirimizle kucaklaşabildiğimiz, uzaklaşmadığımız yakınlaştığımız bir öğretmenler günü olsun istiyorum" diye konuştu.Sağlıkçıların da bu dönemde büyük fedakarlık gösterdiklerini, öğretmenlerin pandemi döneminde yüz yüze eğitimden daha fazla efor sarf ettiğini kaydeden Çay, "Öğrencilerinin ne kadar yakınında olmaya çalıştıklarını bizzat görüyoruz, şahidiz. Allah emeklerini zayi etmesin. Hepsine, sağlık huzur, başarı diliyorum. Hepimizin günü kutlu olsun" dedi.Öte yandan 24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Törene katılanlarÇelenk sunmaEmre Çay'ın açıklamalarıDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

====================================

Yozgat'ta polis adaylarından '24 Kasım' koreografisi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları '24 Kasım' koreografisi ile Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yozgat Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim merkezi önünde toplandı. Verilen komutla koşar adım yerlerini alan 400 polis adayının düzen içinde dizilmesiyle ortaya '24 Kasım' yazısı çıktı. Polis adayları, daha sonra yüksek sesle '24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun' diyerek, kutlama mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Polis adaylarının sıraya geçerek koreografi oluşturması-Polis adaylarının 'Öğretmenler Gününüz kutlu olsun' mesajı

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

======================================

Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene çiçek

Adana'da polis, Siirt'te görev yaptığı sırada 2004 yılında şehit olan polis Cuma Ali Hakan'ın öğretmen eşi Derya Hakan'a çiçek verip, öğretmenler gününü kutladı. Derya öğretmen, eşinin meslektaşlarının kendisini unutmamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde görev yaptığı sırada 18 Mayıs 2004'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis Cuma Ali Hakan'ın, öğretmen eşi Derya Hakan'ı ziyaret etti. Polisleri karşısında gören Derya öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı. Polisler, Öğretmenler Günü'nü kutladığı Derya öğretmene çiçek verdi. Eşinin meslektaşlarının kendisini unutmadığı için mutlu olduğunu ifade eden Derya Hakan, "Öğretmen olduğum için, kendimi çok şanslı görüyorum. Bugün benim en mutlu günüm. İki erkek kardeşim de polis. Allah onları korusun, devletimize zeval vermesinö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Okul tabelasından görüntüPolislerin çiçekle okula girmesiPolislerin çiçeği Derya öğretmene vermesiDerya Hakan ile röportajSınıftaki öğrencilerden detay görüntülerPolislerin ve öğrencilerin öğretmenler gününü kutlaması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

========================================

Öğretmenler Gününde anlamlı klip İZMİR'deki bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için gençlere birlik ve beraberlik bilinci aşılamak amacıyla şehitlikte şehitler için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçaya klip çekti. Konak Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı bir projeye imza attı. Kadifekale Şehitliği ile okulda çekilen klipte gençlere birlik ve beraberlik bilinci aşılamak amacı güdüldü. 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçanın seslendirildiği klipte, şehit Ferdi Tosun'un babası Ziya Tosun da yer aldı. Ferdi Tosun'un, oğlunun kabri başında öğretmenlerle dua etmesiyle klip başladı. Sosyal medyadan paylaşılan klip, beğeni topladı.Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Çekim, 1 hafta sürdü. Bir kısmını Kadifekale Şehitlikte, bir kısmını ise okulumuzda çektik. Öğrencilerimize birlik ve beraberlik bilinci de aşılamak için öğretmenler gününde değerler eğitimi kapsamında şehitlerimizi andık. Öğrenci ve velililerimizden dönüşler olumlu oldu. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz her konuda destek verdi. Böyle anlamlı bir günde bu videoyla tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Öğretmenler Günümüzü kutluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Klipten görüntü

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

=========================

Sigara yasağından haberi olmadığını söyledi, polis "Sen bu dünyada yaşamıyor musun?" dedi

ZONGULDAK'ta kentin en kalabalık caddesinde sigara içerken polis denetiminde fark edilen Mehmet Karakaya, kimliğini isteyen polise "Hayrola" diyerek cevap verdi. Karakaya, polisin yasaklardan hastalıktan haberi olup olmadığı sorusuna "Bilmiyorum" diye cevap verince polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun?" dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı denetimlerini özellikle halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdürüyor. Maske, tulum ve siperlikle denetim yapan ekipler, Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerini denetledi. Halkın ise sosyal mesafeye uyması konusunda uyarılarda bulundu. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da sigara içen Mehmet Karakaya ise polise yakalandı. Polis memuru, "Kimliğinizi alabilir miyim?" dedi. "Hayrola" diye cevap veren Mehmet Karakaya'ya polis, "Sigara içmek ve maskesiz olmak yasak. Sigara içiyorsunuz." dedi. Karakaya'nın tekerlekli sandalyedeki eşi hasta olduğunu söyleyince polis memuru, "Geçmiş olsun teyzeciğim" diye cevap verdi. Polis, kimliğini aldığı Karakaya'ya, "Sen televizyon izliyorsun. Yasaklardan, hastalıktan her şeyden haberin var değil mi?" dedi. Karakaya'nın 'Bilmiyorum" cevabını duyan polis memuru, "Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Başka bir dünya mı yaşıyorsun?" diye karşılık verdi.

Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi. Polis ise, "Şimdi herkesin derdi var. Derdi olmayan insan yok fakat uğraştığımız bir mikrop var. Bu yasaklarla ilgili seni uyardığımıza dair tutanak tutacağız." dedi. Karakaya, görüntü alan gazetecilere de, "Ne çekiyorsunuz? O telefonu kırarım." diye tepki gösterdi. Polis ekipleri, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı.