DHA YURT BÜLTENİ -5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -5

27.11.2020 11:07
DHA YURT BÜLTENİ -5, System.String[]

Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı.

Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı

ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Karahantepe'nin dünyada ses getirecek yeni keşif olacağı yönündeki açıklaması, kent sakinlerini sevindirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe'de bulunduğu tahmin edilen 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması sabırsızlıkla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDIBölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini, bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.

BAKAN ERSOY'UN AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTISon olarak Göbeklitepe'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahantepe'de şimdiye kadar 250 tane 'T sütun' keşfettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karahantepe'de yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Yeni ilgi odağımız olacak" dedi.

Karahantepe ile Göbeklitepe'nin farklılıklarından bahseden Bakan Ersoy, "İkisinin uygulama senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanmış. Bir yerden geliyor, bir yerden çıkılıyor. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik şu ana kadar. 2021 içinde bunlarla ilgili çok detaylı programlar, bilgilendirme projeleri kazı başkanımızla birlikte yapacağız. Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalı Mahallesi'ndeki Karahantepe'nin Göbeklitepe'yle olan benzerliğinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa kadim bir şehirdir. Sınırlarımızda yer alan Göbeklitepe'ye dünya tarihine ışık tutulmuştu. Burası dünyanın ilk tapınağı niteliğindeydi. Şimdi yine sınırlarımızda bulunan Karahantepe'deki kazı çalışmalarının heyecanını yaşıyoruz. Bakanımızı açıklamasının ardından bu bölgenin kapısının da dünyaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruzö diye konuştu.

Öte yandan Karahantepe'de kazı çalışmaları pandemi dolayısıyla durdurulduğu, önümüzdeki günlerde bakanlık yetkililerinin bölgeye gelerek incelemede bulunacakları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Karahantepe'de bulunan kazı alanı         Droneyle havadan çekim        Gönüllü korumalık yapam Mehmet ve İbrahim Can'la yapılan röp.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'la yapılan röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

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Damattan gelin arabasına gülümseten yazı; dezenfektan döktüm yollarına

ÇORUM'da, Gamze Şen (22) ile dünya evine giren Yunus Emre Şimşek (26) gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a yazdırdı. İlginç yazı görenleri gülümsetti.

Bursa'da yaşayan Gamze Şen ile Çorumlu Yunus Emre Şimşek evlenmeye karar verdi. Bursa'dan gelini almaya giden damat, gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a yazdırdı. Çiftin gelin arabasına yazdığı gülümseten yazı ilgi çekti.

Yunus Emre Şimşek,gelin arabasının arkasına yazmak için ilginç bir yazı düşündüğünü belirterek, "Pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak böyle bir yazı yazdırdım. Bu yazıyı yazdırırken de pandemiye dikkat çekmek istedim. 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da böylece rafa kalkmış olduö dedi.

Gamze Şimşek ise "Pandemidir, yasaklardır, virüstür aldı başını gidiyor. Böyle bir yazı bana da sürpriz oldu doğrusu. Bursa'dan Çorum'a gelin geldim. Evliyiz mutluyuz sözü yerine pandemiye dikkat çekmek için  böyle bir yazı yazılması beni de çok mutlu ettiö diye konuştu.

mehmet ersoy, Göbeklitepe, Şanlıurfa, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -5 - Son Dakika


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