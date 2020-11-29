DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Adana'da drone destekli 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 Kasım'da şafak vakti düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere 24 Kasım günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, drone ile saniye saniye görüntülendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.