DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

03.12.2020 10:46
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDASiirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)Siirt'te merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (3)

Siirt'te merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir markette bulunanların deprem anında yaşadıkları panik ve kaçış görüntüleri yer alıyor.

Öte yandan deprem anında engellilerin eğitim gördüğü 2 katlı bir rehabilitasyon merkezinde, çocukların tahliye edilme anı da kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tahliye anları

SİİRT

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Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit

SAMSUN'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen Pamuk isimli köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye ise sadece 628 TL olan 4 taksitle ödenecek para ceza verilmesi hayvan severlerin tepkilerine neden oldu. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, "Çok komik bir rakam ve üzücü" dedi.Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde Pamuk isimli köpeğin, ön ayakları kesilmiş halde bulunması üzerine, HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti. İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u  Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk daha detaylı bir tedavi görebilmesi için Ankara'ya götürüldü. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de sadece 628 TL olan 4 taksitle ödenecek para cezası verdi.HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada 'Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?' paylaşımı yaptı.'KOMİK BİR CEZA'HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, kesilen bu cezayı köpeğe kimin açıklayacağını sordu. Antep, "Yani çok komik bir rakam ve çok üzücü. Türkiye'yi değil dünyayı salladı Pamuk'un durumu. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Büyük bir ihtimalle sahipleri de buna itiraz edecektir zaten bunu da ödemeyeceklerdir.  Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart. Onun dışında tecavüzler, istismarlar, kesilmeler yani zevk için yapılan her şey engellenemeyecekö dedi.'YASANIN ACİLEN ÇIKMASI LAZIM'

Yasa talebinin defalarca kez aynı istikrarla talep edildiğini belirten Antep, "Hayvanların kısırlaştırılması, mal olarak görülmemeleri belediyelerinde bu cezaya tabi olmaları gerekiyor. Çünkü bu hayvanların üremelerinin sebebi kısırlaştırma yapmayan belediyelerdir. Üretimin durdurulmasını istiyoruz. Petshop dükkanlarının can satışının, balıkta olsa hayvan satışının durdurulmasını istiyoruz. Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını istiyoruz. Hayvan sonuçta bu bir can, Allah'ın sessiz kulları ve bu yasa çıkmadığı sürece Pamuk olayı gibi vakalar görmeye devam edeceğizö şeklinde konuştu.

Diyarbakır, Kurtalan, Mardin, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


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