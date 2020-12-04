DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

Bursa'da PTT şubesine silahla giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki 8 bin TL'yi alarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Kapüşonlu giysileriyle kendilerini gizleyen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, PTT şubesine girdi. Vezneye yönelen 2 şüphelinden biri belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin TL'yi alan 2 şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.