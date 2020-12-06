Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti - Son Dakika

AYDIN'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri ise bahçe ve tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.

İlçede insanların yoğun olduğu cadde, sokak ve meydanlar 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, bu uygulamadan muaf tutulan tarım işçileri ise tarla ve bahçelerde çalışmalarını sürdürdü.