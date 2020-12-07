DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kreşin çatısında çalışan işçiler aşağı düştüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı bir kreşin çatısında onarım çalışması yapan 2 işçi dengelerini kaybederek düştü.

Kreşin çatısında çalışan işçiler aşağı düştü KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı bir kreşin çatısında onarım çalışması yapan 2 işçi dengelerini kaybederek düştü. Yaralanan işçiler tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi'ndeki bir kreşte meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında onarım çalışması yapan işçiler Tezcan Özdemir ve Münir Ünal, dengelerini kaybederek binanın bahçesine düştü. İşçilerin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Vücutlarında kırıkların olduğu tespit edilen işçiler ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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