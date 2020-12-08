Kaybolan 45 yıllık eşini arıyor: Fatma neredesin, beni yalnız bıraktın - Son Dakika

Kaybolan 45 yıllık eşini arıyor: Fatma neredesin, beni yalnız bıraktın

KÜTAHYA'da, dağlık bölgeye kestane toplamaya giden Fatma Çeri'den (66), bir haftadır haber alamayan Beyti Çeri (71), gece-gündüz demeden arama kurtarma ekipleri ile 45 yıllık eşini arıyor. Aramalar sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Beyti Çeri'nin, Fatma neredesin, seni aramaya geldim, beni yalnız bıraktın feryadı yürekleri dağladı. Kütahya 'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde, dağlık bölgeye geçen 1 Aralık 'ta saat 11.00 sıralarında kestane toplamaya giden evli, 3 çocuk annesi Fatma Çeri akşam eve dönmedi. Cep tefonunun da evde olduğu gören Beyti Çeri, merak edip eşinin kestane topladığı bahçeye gitti. Bahçeye ve gidebileceği yerlere bakmasına rağmen eşine ulaşamayan Beyti Çeri, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Ertesi gün saat 10.00 sıralarında jandarma, AFAD , AKUT, İHH , ANDA arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra belde halkının da katılımıyla oluşturulan 280 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Demirci beldesinin yanı sıra, Beyceköy ve Çavdır 'ın dağlık alanlarında devam eden çalışmalarda, uzman iz takip köpekleri ve insansız hava aracı dronelerden de faydalanıldı. Bir haftadır aralıksız süren çalışmalarda, dağlık alanı didik didik eden ekipler, Fatma Çeri'nin izine henüz rastlamadı.45 YILLIK EŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA ARIYORİlerleyen yaşına rağmen 45 yıllık eşi Fatma Çeri'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Beyti Çeri'nin feryadı yürekleri dağladı. Çeri, Fatma neredesin, seni aramaya geldim, beni yalnız bıraktın diyerek zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın yaşandığı gün eşini bahçeye gitmemesi konusunda uyardığını belirten Çeri, Sabah uyandığımızda sohbet ederken, 'Fatma, çok kötü rüyalar gördüm' dedim. Kayınvalidem 50 gün önce hayatını kaybetmişti. Fatma, bana 'Ben de anne ile babamı gördüm' dedi. Ben de onun üzerine 'O zaman gitme bahçeye' dedim. 'Elmalarımızı toplayalım, dökülenleri de hayvanlarımıza yedirelim, doysunlar' dedim. Ama yine de 'Ben bir bahçeye gidip geleyim' dedi. Evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alamadık. Normalde gittiğinde akşam saatlerinde bahçeden dönüyordu. Ben de hayvanlarla uğraşıyordum. İşim bittikten sonra telefonla aradım. Telefonu evde çaldı. Ardından bahçeye kadar gittim. Baktım bahçede yok. 'Fatma' diye seslendim. Ancak cevap alamadım diye konuştu.'BURADA OLSA GÖRÜNÜRDÜ, ANNEM KAÇIRILDI'Fatma Çeri'nin kızı Havva Ergün ise annesinin kaçırıldığı şüphesi üzerinde durduklarını söyledi. Ergün, şöyle devam etti 'Annem başkaları için de kestane toplamaya bu sene başladı. Daha önce yapmıyordu, sadece bizim kendi kestanelerimizi topluyordu. Bazı sağlık problemleri vardı, ameliyat olmuştu. Ancak bu sene sağlığı biraz daha iyiydi. Dağa, yalnız gidiyordu. Teyzemden, annemin dağa tek başına gittiğini ve zamansız döndüğünü duydum. Bunun üzerine o saatlere kadar dağda, kadın başına kalmaması için kendisini uyardım. 'Gitmeyeceğim bundan sonra' dedi. 2 gün sonra duydum ki yine gitmiş. Akşam üzeri yemekte olduğumuz sırada annemin kayıp olduğunu duyduk. Annemin kendi isteğiyle ortadan kaybolacağını sanmıyorum. Kaybolduğu gün dağda birilerini uygunsuz gördü de susturulması amacıyla götürdüler diye tahmin ediyoruz. İkinci bir şüphemizde kaçırılmış olabileceği üzerine. Buralarda olsa mutlaka bulunurdu. O kadar kişi aradı, halen bir sonuç yok diye konuştu.280 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARANIYOR

Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü Fatma Çeri'yi bulmak için tüm kurumların seferber olduğunu söyledi. Onar, İhbar edilmesinin ardından, köylüler, jandarma, AFAD, AKUT, İHH, ANDA arama kurtarma ekipleri ile kaybolduğu tahmin edilen yerlerde arama çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar herhangi somut bir delile rastlamadık. 280 kişi tarafından süren aramalar, aynı güzergah üzerinden 4 defa yapılırken, aramalarda uzman iz takip köpekleri ve insansız hava aracı dronelerden de faydalanıldı. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Fatma Çeri'yi bulmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Tek umudumuz bulunması. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğunu da öğrendik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda da sürdürüyoruz diye konuştu.