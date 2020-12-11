DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

11.12.2020 12:07
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili olduAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Alanya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, Demre'de ise dolu kalınlığı, bazı yerlerde 20 santimi buldu.

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Demre ilçelerinde dün akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Demre ile Kaş ilçeleri arasındaki Yuva Mahallesi'ne, dün saat 21.00 sıralarında dolu yağdı. 15 dakika süren yağış sonrası bazı yerlerde dolu kalınlığı 20 santime ulaştı. D-400 karayolunda, 10 santim kalınlığında dolu yığınları oluştu. Kısa süre sonra yağan yağmur, doluyu eritti. Dolunun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte yağması, karayolunda olası birçok olumsuzluğun önüne geçti. Dolunun küçük olması dolayıyısıyla seralarda küçük çaplı örtü delinmeleri dışında hasar oluşmadı. Dolu nedeniyle Ahmet Keleş bir vatandaşın seralarında çökme meydana geldi, bir üreticiye ait 10 dönüm seranın plastik örtüsü koptu.

ALANYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLUAlanya ilçesin İncekum Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.DOLU ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDIDolu yağışında sokaklar beyaza bürünürken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu otomobillerin camlarına hasar verdi. Evlerin yanında bulunan jeneratörlerin üzerindeki platformlara da zarar veren dolu yağışı, daha çok otomobillere maddi hasar bıraktı. Sabah uyandıklarında araçlarının camlarının kırıldığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. YOLLAR SUYLA KAPLANDIGazipaşa ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi. İlçede açılan pazar yerleri de suyla doldu. Suyun kalınlığı yer yer 20 santimi buldu. 'GÜÇLÜKLE İŞE GELDİM'Gazipaşa'da bir restoranda garson olarak çalışan Mustafa Boz (27), "İşe gitmek için saat 08.00 sıralarında kalktım. Şiddetli yağmur vardı. Aracımla hal yoluna geldim ama geçiş yoktu. Uzun süre orada bekledim. 2-3 saatlik yağıştan sonra çok zor durumda kaldım, güçlükle işyerine geldim. Mazgallar tıkandığı için su birikmiş. Onlar açıldıktan sonra su çekilmeye başladı" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da su basan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gazipaşa, Alanya, Ceviz, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi         
11:52
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti         
11:09
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi         
10:24
'Genetik yatkınlık testi' ile kişilerin koronayı nasıl geçireceğini öğrenmek mümkün 'Genetik yatkınlık testi' ile kişilerin koronayı nasıl geçireceğini öğrenmek mümkün         
10:10
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 12:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei