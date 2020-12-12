DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Silah zoruyla yol kesip, banka hesaplarına para gönderen 5 kişi yakalandı

İZMİT'te, H.A.'nın aracını durdurduktan sonra silah zoruyla banka hesabından para gönderip, araç içerisinde bulunan ziynet eşyalarını gasp eden 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay perşembe günü İzmit Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.'nın aracının önünü kesen 5 kişi, silah zoruyla banka hesabına para gönderip araç içerisinde bulunan ziynet eşyalarını gasp etti. H.A.'nın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araştırma başlattı. H.A.'nın ifadesinden yola çıkan polis, gasp olayını gerçekleştiren 5 kişinin U.Y., E.T., N.E., M.K. ve M.Y. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen şüpheliler polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.