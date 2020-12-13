DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

13.12.2020 11:20
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Manavgat'ta şiddetli yağış sonrası evleri su bastıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Manavgat'ta şiddetli yağış sonrası evleri su bastı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Evleri su basan bölgelere itfaiye tarafından müdahale edildi.

Manavgat'ta dün gün boyu süren ve gece de etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavaklı, Bahçelievler ve Emek mahallelerinde bazı evleri su bastı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar evlere giren suyu çıkarmak için seferber oldu. Kurulan motopomplarla su çekildi. Eşyaları kullanılmaz ve evleri oturulamaz hale gelen vatandaşlar, iş insanı Taner Demir Durar'a ait otelde misafir edildi.

Emek Mahallesi'nde yaşayan Hacı Varol, 2002'den bu yana aynı yerde oturduğunu belirterek, "Eskiden bu su boş arsalara gidiyordu. Şimdi arsalara ev yapınca suyun gidecek yeri kalmadı. Bu sokağa su gideri yapılması lazım. 2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz. Hepsi, bizi başka bir yere gönderiyor. ASAT'a gidiyorum, Büyükşehir'e yönlendiriyor, Büyükşehir'e gidiyorum ASAT'a yönlendiriyor, Manavgat Belediyesi'ne gidiyorum ASAT'a gönderiyor. Her yağmurda aynı rezilliği yaşıyoruz" dedi.

Manavgat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kesilmiş ladinlerin kökünden topladıkları ağaç mantarlarının kilosunu 30 liradan satıyorlar Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Metoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı Metoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı         
10:37
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 11:25:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei