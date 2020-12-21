DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yeğeni Ahmet Erdoğan (73), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi uçakla Trabzon Havalimanına, oradan ise karayolu ile Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyüne getirildi. Erdoğan için koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımı bu sabah evinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Erdoğan aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Cenaze namazı detayları-Cenazenin kılınması-Detaylar

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Selman KUTLU RİZE-DHA

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Tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan şüpheliler yakalandı

SURİYE'nin Ayn-el Arap bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Adana'nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren 5 şüphelinin, bir süre önce Adana'nın Karataş ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Şüphelilerin, Tuzla Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları bilgisini alan ekipler harekete geçti. Çadırların bulunduğu bölgeye baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin çadırlarında yapılan aramalarda bir tabanca, 5 fişek, bir şarjör, 5 cep telefonu, 5 sim kart, 3 hafıza kartı ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Şüphelilerin jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Nuri PİR, ADANA,

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'KADES olmasaydı belki burada olmazdım' (TEKRAR)

Antalya'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülmek üzereyken Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanan ve polisin 3 dakikada gelmesiyle kurtarılan Rus asıllı Ayşe Kasanova (35), "KADES olmasaydı belki de ben burada olmazdım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda oturan Rus asıllı Türk vatandaşı Ayşe Kasanova, evinin tadilatta olması nedeniyle 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eski eş Alper T.A. (40), Ayşe Kasanova'nın anne ve babasının evinde olduğunu öğrenince, cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında tabancayla birlikte eve gitti. Alper T.A.'nın geldiğini gören Kasanova, daha önceden telefonuna yüklediği KADES'i açarak yardım butonuna bastı. Telefonun konum bilgilerinden adresin tespit edilmesinden 3 dakika sonra polis ekipleri adrese gelerek, Alper T.A.'yı gözaltına aldı. Kasanova, polisin evinin önündeki operasyon hazırlığını ve Alper T.A.'nın gözaltına alınmasını da cep telefonuyla anbean kaydetti.

'KADES OLMASAYDI BURADA OLMAZDIM'Uygulamayı nasıl kullandığını ve yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayşe Kasanova, boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli kullandığını öne sürdü. Bıçakla tehdit edildiğini ve sürekli rahatsız edildiğini iddia eden Kasanova, uzaklaştırma kararı aldırdığı gün polis ekiplerinin de yardımıyla telefonuna KADES uygulamasını indirdiğini anlattı. Alper T.A. tarafından tabancayla hedef alındığını ancak kaçarak uzaklaştığını anlatan Ayşe Kasanova, "Tabancayı görünce kaçıp içeri girdim. Hemen KADES'i kullandım. Çok kısa süre sonra polisler geldi. Bu kadar kısa sürede geleceklerini tahmin etmemiştim. Normalde polislerin de işi yoğun olduğu için ulaşmak ve polisin gelmesi biraz uzun sürüyor ama bununla hemen geldiler" dedi. KADES sayesinde hayatta olduğunu ifade eden Ayşe Kasanova, "Uygulama olmasaydı belki de ben şu an burada değildim. Kısa sürede gelip beni kurtardılar. Şahsı da gözaltına aldılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Olay yeri cep telefonu görüntüleriMağdur Ayşe CASANOVA detayRÖP: Ayşe CASANOVADHA Muhabiri Alparslan ÇINAR'ın Ayşe CASANOVA ile birlikte anonsuTelefon uygulaması KADES'ten detayDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

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Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor -Tekrar

OLASI tehlike anında kadınlara kısa sürede ulaşmak için kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), zamandan kazanç sağlıyor. Programdaki yardım butonuna basıldıktan 5-10 saniye içinde yardım isteyen kişinin bilgileri polis birimlerine ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı, kadınları olası tehlikelerden korumak ve kolluk kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olan kadınlara daha kısa sürede ulaşabilmesi için KADES'i hayata geçirdi. Bu uygulamayı yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra kişinin adı, soyadı, cep telefonu bilgileri emniyet genel müdürlüğü sistemine paylaşılıyor. Gelen ihbar saniyeler içinde ilgili il müdürlüğü haber merkezine gönderiliyor.

5-10 SANİYEDE HABER MERKEZİNDEDemirören Haber Ajansı , Antalya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde, KADES'in çalışma mantığını ve ihbarın ulaşma hızını görüntüledi. Uygulamayı yükleyen bir kadının telefonundan yapılan yardım çağrısı, 5 saniye sonra haber merkezindeki görevli polis memurlarının önündeki ekrana düştü. KADES ihbarları 'öncelikli ihbar' olduğu için diğer ihbarların üstüne çıkıyor. Görevli polis memurunun fark etmemesi ihtimali üzerine bu uygulamadan gelen ihbarlar alarm sistemiyle monitörde yanıp sönen bir uyarı ve ses ikazı veriyor.

HARİTADA KONUM VE ADRES BİLGİSİGelen uyarıda yardım isteyen kişiyle ilgili çok sayıda bilgi yer alıyor. Görevli polis memuru ihbarın içeriğine bakınca yardım isteyen kadının adını, soyadını, cep telefonunu ve adresini görebiliyor. Ayrıca açılan bir başka pencerede de ihbarın geldiği yerin konum bilgisi veriliyor. Haber merkezindeki polis memuru adrese en yakın noktada bulunan asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipleri adrese yönlendiriyor. Yardım isteyen kadınla ilgili bilgiler de polis memurlarıyla paylaşılıyor.

DENEMEK İÇİN BASANLAR OLUYORAntalya İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görevli komiser Muhammet Ali Aydemir, KADES uygulamasının kadınlara olası tehlike anında kısa sürede ulaşmak için tasarlandığını söyledi. Komiser Aydemir, sadece kadınların bu uygulamayı yükleyebildiğini de dikkati çekerek şöyle konuştu: "Butona basıldıktan en geç 10 saniye sonra ihbar bize düşüyor. İhbar en yakın ekibe hızlıca gönderiliyor. En yakın konumdaki ekipler haritada görülüyor. Bölge ekipleri gittiği için en geç 3 dakika içinde adreslere ulaşılıyor. Kanalımızda ihbar yoğunluğu da olsa önemli ihbarların önceliği var. KADES ihbarları da önceliklidir. Yanlışlıkla basanlar da oluyor. Bazı kadınlar denemek için bastıklarını ya da çocuklarının bastığını söylüyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Cep telefonundaki KADES uygulaması detayAntalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi İşletme Büro Amirliği detayHaber Merkezi çalışanları detayRÖP: Büro Amiri Komser Muhammed Ali AYDEMİRPolis Kadın memurun cep telefonundaki uygulamayı göstermesi detayDHA Muhabiri Alparslan ÇINAR ile birlikte kadın polis memurunun KADES uygulamasının nasıl çalıştığını anlatarak anonsuDHA Muhabiri Alparslan ÇINAR'ın KADES uygulamasını polis merkezindeki ekrana düşerken anonsuHaber Merkezinde ki polis memurunun KADES uygulaması için telsiz ile adrese ekip yönlendirmesiEmniyet dışındaki polis memurlarının telsiz anonsuna cevap vermesiPolis ekibinin sirenli bir şekilde emniyet binasından hızla çıkışıAntalya Emniyet Müdürlüğü dış plan detayGenel ve detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR - KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

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Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor

KAYSERİ'de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Operatör Doktor İbrahim Demir (50), hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor, hafta sonu ise doğaya fidan dikiyor. 5 yıldır hafta sonlarını doğaya ayıran Demir, "Son 2 ayda 150 fidan diktim, elimden geldiği kadarıyla çevreyi yeşillendirmek için çabalıyorum" dedi.Kayseri'de 20 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Operatör Doktor İbrahim Demir, hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor. 2 çocuk babası Demir, hafta sonlarını ise doğaya ayırıyor. UNESCO'nun geçici miras listesinden yer alan Koramaz Vadisi'ne giderek burada yürüyüş yapan Demir, 5 yıldır buraya fidan dikiyor.'SON 2 AYDA 150 FİDAN DİKTİM'

Küresel ısınma ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle kendilerini doğaya adadıklarını belirten Demir, "Hafta içi doğum ve ameliyatlara katılıyorum. Hafta sonu ise kendimi doğaya bırakıyorum. Koramaz Vadisi'ne gelerek geleceğimiz olan çocuklar için ben ve beraberindeki arkadaşlarımla ağaçlandırma yapıyorum. Son 50 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Asya ve Afrika'daki kuraklığın ülkemizde yaşanmaması için mücadele ediyoruz. Elimden geldiği kadarıyla çevreyi yeşillendirmek için çabalıyorum. Bazen kendi bütçemden bazen de çeşitli kurumlardan temin ettiğimiz ağaçları ve fidanlar toprakla buluşturuyoruz. Son 2 ayda 150 fidan diktim. Tohum olarak diktiklerimi saymıyorum artık. Bir tohumun büyümesi işimin bir parçası olan bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi. İkisini de görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.